Hizbullah AKP'li belediyede medrese mezuniyeti düzenledi

Hizbullah, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren medreselerde eğitimlerini tamamlayanları mezun etti. Dört yıllık Arapça eğitimin ardından mezun belgesi dahi verilirken, törenlerdeki görüntüler ve yapılan açıklamalar tartışma yarattı.

Törenlerden biri AKP'li Midyat Belediyesi'nde yapılırken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay "anayasal suç" işlendiğini ifade ederek sessiz kalan MEB ve iktidarı harekete geçmeye çağırdı.

HİZBULLAH MEDRESELERİNDEN MEZUN VERDİ

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre Hizbullah medreselerinde eğitim gören gençlerin Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir ve fıkıh gibi alanlarda ders aldığı belirtildi. Eğitimlerini tamamlayan gençler için kadın ve erkeklere ayrı törenler düzenlendi.

Törenlerde kadınların kara çarşaf, erkeklerin ise sarık kullandığı görüldü.

Bu yıl düzenlenen programlarda Batman'da 63, Adıyaman'da 25 ve Mardin'de 40 kadın öğrenci ile Bingöl'de 34 erkek öğrenci "icazet" aldı. İcazet törenlerinde konuşan Molla Sahip Korkuata, medreseleri Nuh'un Gemisi'ne benzeterek "Gemiye giren kurtulur" ifadelerini kullandı.

Molla Emrullah Uysal ise medreselerde eğitim alanların "ümmetin hizmetkârları" olduğunu belirterek, "Zalimlere baş kaldırın, onlarla mücadele edin" çağrısı yaptı.

İttihadul Ulema üyesi Nevin Aybakan da medrese geleneğinin toplumun manevi dirilişine katkı sunduğunu savunarak, kendi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Molla Ali Altun ise icazet törenlerini "öze dönüş projesi" olarak nitelendirdi.

AKP'Lİ BELEDİYEDE MEDRESE MEZUNİYETİ DÜZENLEDİ

Mardin'deki icazet törenlerinden birinin AKP'li Midyat Belediyesi'ne ait bir binada yapılması dikkat çekti. Yapılanmaya yakın bazı internet siteleri ise törenleri "Yeni nesil gümbür gümbür geliyor" ifadeleriyle duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı törenlere ilişkin HÜDA PAR'dan da tebrik mesajları geldi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çocukların denetimsiz yapılara teslim edilmesini önlemek amacıyla yürürlüğe konulduğunu söyledi.

Özbay, eğitim sistemine paralel yapıların oluşmasına göz yumulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, düzenlenen icazet törenlerinin Cumhuriyet ilkelerine ve anayasaya aykırı olduğunu savundu. Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı ve iktidarın konuya sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Özbay'ın açıklaması şu şekilde:

"Tevhid-i Tedrisat, çocuklarımızın denetimsiz, akıl ve çağ dışı yapılara teslim edilmemesi için yürürlüğe konmuştur. Ancak MEB eliyle, Türkiye’nin eğitim sistemi cemaat ve tarikatların insafına terk edilmektedir. Eğitim sistemimize paralel bir yapı kurmasına göz yumulması asla kabul edilemez. Yapılan icazet törenleri; Cumhuriyet ilkelerine, Atatürk’e ve anayasaya karşı açık bir meydan okuma ve gövde gösterisidir. MEB ve AKP bu anayasal suça sessiz kalmamalı"