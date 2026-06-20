Kılıçdaroğlu'ndan 'FETÖ ajanı' iddiasında tarihi çark!

Butlan kararının ardından Kurban Bayramı’nda CHP Genel Merkezi’nde program yapan Kılıçdaroğlu, bazı CHP’liler hakkında FETÖ suçlamasında bulunmuş; bu çıkışı nedeniyle de ‘iktidarla ağız birliği yaptığı’ gerekçesiyle milyonlarca kişi tarafından eleştirilmişti.

"Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum."

TARİHİ ÇARK: ÖZEL'İN MİT'TEN BİLGİ İSTEMESİ ÜZERİNE SÖYLEDİM

Kılıçdaroğlu'na dün akşam katıldığı yayında gazeteci Barış Terkoğlu tarafından bu ithamı soruldu. Kılıçdaroğlu FETÖ suçlamasını, Özgür Özel'in CHP'ye yurtdışı üye kaydında FETÖ iltisaklı kişiler olabilme ihtimali nedeni ile MİT'ten bilgi istemesi üzerine söylediğini açıkladı.

""FETÖ'cüler girmesin diye Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan destek istemiş. Demek ki "var" diyor."

Barış Terkoğlu:

Kamuoyunda tartışılan bir ifade kullandınız. FETÖ ithamında bulundunuz. İsim vermesenizde söz konusu isimleri işaret ederek kullandınız. Hatta bunun için özeleştiri yaptınız. Sizin görev sürenizde; Mesela danışmanınız Fatih Gürsu, FETÖ'den ceza aldı.

Milletvekili yaptığınız Aykan Erdemir, şu an FETÖ firarisi. "Fethullah Gülen bir bilgedir" diyen Muhammet Çakmak'ı siz parti meclis üyesi yaptınız. Siz mesela Zaman gazetesini ziyaret ettiniz, biz o zaman eleştirmiştik. Zekeriya Öz'e "şerefli bir savcı" dediniz o zaman, FETÖ'nün en gözde olduğu zamanlarda.

15 Temmuz'da iktidar medyası sizin Bakırköy'de bir evde oturmanızı eleştirdi. Özgür Özel ise hep "Ben Meclis'i açtım" diye, Meclis'e gelip "15 Temmuz gecesi açtım" dedi. Şimdi siz, eski yol arkadaşlarınıza bütün bunlara rağmen bir dönem iktidarın size yapmış olduğu dille FETÖ ithamında bulunmanız bu anlamda ayıp olmuyor mu sizce?

Kılıçdaroğlu:

Şimdi bunu niye söyledim? Doğru, bakın sizin verdiğiniz bilgiler... O dönem FETÖ şeydi, yani böyle yasaklı bir şey değildi; gazeteleri vardı, televizyonları vardı vesaire. Bunların hepsi oluyordu. Ekrem Bey de orada spor programları sunuyordu, biz hiçbir zaman öyle bir suçlama yapmadık.

Ama Özgür Bey şöyle bir açıklama yaptı: "Bizim de kendisinden" —MİT Müsteşarı'na söylüyor— "bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP'nin yurt dışındaki ofislerinde çok sayıda başvuru alıyoruz.

Üye alımı sırasında CHP'ye FETÖ veya terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik" diye devam edip gidiyor işte; ABD vesaire falan filan. Ben de buna dikkat çektim. Ne var bunda? Hayret, ne var bunda?

FETÖ'cüler girmesin diye Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan destek istemiş. Demek ki "var" diyor. "Bize destek verin, kim bunlar?" diyor. Ben de diyorum: Kim bunlar?

Senem Toluay Ilgaz:

Hayır, öyle demiyorsunuz. "Arındıramadığım için özür dilerim" diyorsunuz.

O ayrı laf. Tanımadım, geçmişte yaptık vesaire falan; onların bir kısmı FETÖ'cü çıktı, işte Zaman gazetesine gittik vesaire...

Ya geçmişte bunlar oldu, özür diliyorum yani bu gayet insani bir şey.

Barış Terkoğlu:

Yanlış anlamayın Sayın Kılıçdaroğlu. O ifadeleriniz daha çok Özgür Özel ve çevresi için anlaşıldığı için ben sordum. Bu isimleri kastediyorsanız...

Kılıçadaroğlu:

Şimdi burada Özgür Bey bunu açıkladığı için, "FETÖ'cüler olabilir" diye "bize bilgi verin". Bir sefer, birinci yanlış şu: Hiçbir parti Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kendi üyeleriyle ilgili bilgi isteyemez.

Senem Toluay Ilgaz:

Bilgi istemiyor. Yurt dışındaki temsilciliklerimize gelen başvurularda...

Kılıçdaroğlu:

Ne fark eder? Yurt dışı temsilciliği dediğiniz zaten buraya geliyor.

Senem Toluay Ilgaz: Birlikte çalışacağımız... Birlikte çalışacağımız insanlar arasında acaba FETÖ mensubu var mıdır diye MİT'ten bilgi isteniyor. Bunun neresinde sorun var anlamadım, gerçekten anlamadım.

Kılıçdaroğlu:

Hiçbir siyasi parti üyeleri hakkında MİT'ten bilgi alamaz. Milli İstihbarat Teşkilatı bir partinin şeyi değildir, kuruluşu değildir.