Koskoca dağı oyacaklar içine dev gemileri sokacaklar: 2.2 kilometre tünel yapacaklar

Norveç, batı kıyısındaki zorlu deniz şartlarını aşmak amacıyla, Stadlandet Yarımadası'nda dağı delerek gemilerin güvenli şekilde geçebileceği tünel inşa etmeye hazırlanıyor.

Stadhavet Denizi, dünyanın en sert fırtınalarına ev sahipliği yapıyor. Yılda yaklaşık 100 gün boyunca 30 metreye ulaşan dalgalar, gemilerin geçişini imkansız kılıyor.

2.2 KİLOMETRE TÜNEL YAPACAKLAR

805 milyon dolara mal olacak 2.2 kilometre uzunluğundaki bu tünel, gemilerin açık denizdeki bu tehlikeli rotayı kullanmak yerine dağın içinden güvenle geçmesini sağlayacak.

Tünel projesi, ulaşımın ötesinde ekonomik ve çevresel faydalar sunan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Ağır yük taşımacılığını karayolundan deniz yoluna yönlendirmesi planlanan proje sayesinde karbon emisyonlarının yüzde 60 oranında azaltılması amaçlanıyor.

SOMON İHRACATINA HIZ KATACAK

Norveç'in en değerli ihracat ürünleri arasında yer alan taze somonların taşınması da projeyle birlikte hız kazanacak. Sevkiyatlar, fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan beklemelere takılmadan Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaştırılabilecek. İnşaatın gelecek yıl başlamasıyla birlikte, deniz ulaşımında yıllardır sorun yaratan bu önemli darboğazın ortadan kaldırılması hedefleniyor.