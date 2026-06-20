Deniz manzarasını izlemek için metrelerce havaya ev kurdu
Rize İkizdere'de yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Kan, arazisinde 5,5 metre yükseklikte inşa ettiği 9 metrekarelik evde emekliliğin keyfini çıkarıyor. Çelik yapının merdiveninden ahşabına her yerini tek başına yapan Kan, eşiyle manzaranın tadını çıkarıyor
Rize'nin İkizdere ilçesinde 59 yaşındaki Mehmet Kan, evinin yanına gözetleme kulesini andıran sıra dışı bir yaşam alanı kurdu.
Kan, İstanbul'da çalıştığı kamu kurumundan 19 yıl önce emekli olunca eşi Hatice Kan ile baba ocağı İkizdere'ye bağlı Gölyayla köyüne yerleşti.
Köy hayatına alıştıktan sonra manzarayı tepeden izleyebileceği bir alan hayal eden Kan, iki yıl önce evinin yanındaki araziye yeni bir yapı kurmaya karar verdi.
Emekli usta, zeminden 5,5 metre yükseklikte çelik konstrüksiyon kurdu ve üzerine 9 metrekarelik ahşap evi yaklaşık iki aylık çalışmanın ardından tamamladı.
Mehmet Kan, evi tamamen tek başına inşa ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Merdiveninden ahşabına varıncaya kadar her şeyi kendim yaptım. Sadece penceresini dışarıda yaptırdım. Onun dışındaki her şeyi kendi emeğimle yaptım."
Küçük evin içine elektrik ve su bağlandı. Televizyon ve buzdolabı da bulunan yapıda Kan ve eşi rahatça vakit geçiriyor. Her hafta sonu merak edip uğrayan ziyaretçiler oluyor.
İnşaat sürerken çevresindekilerin sorularına şakayla karşılık veren Kan, "Ne yaptığımı soranlara, 'Trafo koyacağız ya da gözlem kulesi yapıyorum' diyordum. Yaptıkça insanlarda merak uyandı. Sonra bunun farklı bir yaşam alanına dönüştüğünü gördüler." dedi.
Yapının yanına yemek taşımak için bir makara sistemi kuran Kan, eşiyle birlikte yemeklerini bu küçük evde yiyerek emekliliğin keyfini çıkarıyor.
(AA)