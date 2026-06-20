Deniz manzarasını izlemek için metrelerce havaya ev kurdu

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Mehmet Kan, evi tamamen tek başına inşa ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Merdiveninden ahşabına varıncaya kadar her şeyi kendim yaptım. Sadece penceresini dışarıda yaptırdım. Onun dışındaki her şeyi kendi emeğimle yaptım."