Aykut Kocaman veda etti!

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da sonuçlanan olağanüstü kongrede başkanlığa Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin ardından Aykut Kocaman'ın da teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyordu.

Ancak son anda Kocaman'dan vazgeçildi ve yerine İsmail Kartal getirildi. Kocaman'ın bu sürpriz karşısında veda kararı aldığı belirtildi.

AYKUT KOCAMAN VEDA ETTİ: ARTIK YAPMAYACAK

Bu sürpriz kararla sarsılan Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe veda ettiği ileri sürüldü.

TV100'de yayınlanan programda gazeteci Haluk Yürekli, "Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'la bile bu kulübe teknik direktör olarak gelemiyorsa artık Fenerbahçe'de teknik direktörlük düdüğünü asmıştır" dedi.

Bunun üzerine Feridun Niğdelioğlu, Kocaman'ın veda kararını duyurdu. Niğdelioğlu, "Aykut Kocaman bundan sonra teknik adamlık yapmayacak zaten" dedi.

Aykut Kocaman, son olarak 2020-2021 sezonunda Başakşehir'i çalıştırmıştı.

29 maçta takımın başında kalan Kocaman, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetin ardından istifa etmişti.