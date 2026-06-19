Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe’ye neden gelmediği ortaya çıktı: Kesinlikle çalışmam

Fenerbahçe'de teknik direktörün Aykut Kocaman olması beklenirken, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Gazeteci Mehmet Arslan, yaşanan olayların perde arkasını anlattı.

Arslan, Aykut Kocaman'ın kendi ekibi ile çalışmak istediğini, Volkan Demirel ile de çalışmak istemediğini dile getirince iplerin koptuğunu belirtti.

AYKUT KOCAMAN KENDİ EKİBİYLE DEVAM ETMEK İSTEDİ

Mehmet Arslan yaptığı açıklamada, ''Gece Aykut Kocaman diye yattım, sabah İsmail Kartal ismiyle uyandım. İşin perde arkasına bakınca aslında bu kadar şaşırmamam gerekiyordu. Çünkü benim aldığım istihbaratların, Aykut Kocaman’ın teknik direktör olmama olayının sadece dünün değil birkaç gün öncesinin gerçekleştiğini öğreniyorum.

Aykut Kocaman ile görüşüyorlar, Kocaman ve Fenerbahçe’nin yaptığı görüşmede, Kocaman teknik heyetinin kendisinin belirleyeceğini ve bu heyetle çalışmak istediğini söylüyor. Benim aldığım istihbarata göre de Volkan Demirel ile çalışmak istemiyor.

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi ve başkan Aziz Yıldırım, bakın altını çiziyorum Türkiye’den bir teknik direktör ve yurt dışından Jesus ile görüşüyorlar.

Jesus ben gelirim ama size şampiyonluk garantisi vermem deyince Fenerbahçe yönetimi ibreyi tamamen İsmail Kartal’a çeviriyor.

İsmail Kartal Fenerbahçe yönetimine şampiyonluk sözü veriyor. Fenerbahçe yönetimine şampiyonluk sözü verdikten sonra İsmail Kartal ile anlaşma sağlanıyor.

İstediği 3 tane isim var, bu 3 transfer ismi için Fenerbahçe yönetimi şimdiden çalışmaya başlıyor'' ifadelerini kullandı.