Tur otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 15 yolcu yaralandı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Konya kara yolunun Bağıllı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerine göre 4 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Otobüsün, gezi programı kapsamında Konya’dan Isparta’ya gelen yolcuları taşıdığı öğrenildi. (AA)