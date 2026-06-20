Hacıosmanoğlu'na karşı sürpriz plan: Paraguay maçı sonrası ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında millilerimiz ile Paraguay karşılaştı. San Franciso'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, 10 kişi kalan rakibine tek golle mağlup oldu.

Önce Avustralya şimdi de Paraguay'a mağlup olan millilerimiz, grupta son sıraya demir attı. Millilerin turnuvaya veda etmesi kesinleşirken ortalık karıştı.

HACIOSMANOĞLU VE MONTELLA HEDEFTE

Art arda alınan mağlubiyetler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi haline geldi.

"YENİ BİR TFF İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR"

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, TFF yönetiminden rahatsız olan bazı isimlerin bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Küçük bu süreçte Mustafa Eröğüt isminin ön plana çıktığını vurguladı.

Ali Naci Küçük konuşmasında “Şu an A Milli Takımımızın kampındaki kötü yönetim hepimizin malumu. Türk futbol camiası da TFF'den memnun değil. Birçok kulübün ve önemli isimlerin 2-3 haftadır yoğun bir telefon trafiği yürüttüğünü biliyoruz. Yeni bir TFF için ciddi bir çalışma var. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Mustafa Eröğüt'ün ismi ön plana çıkmış durumda" sözlerini sarf etti.