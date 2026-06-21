Erdoğan'ın Adalet Bakanlığı'nı uyardığı, bakanların 'haberimiz yok' dediği operasyon! Beyaz et Ankara'yı gerdi

12 Haziran tarihinde 13 tavuk şirketine eş zamanlı dev operasyon yapıldı. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı, 13 şirkete kayyum atandı. Ancak bu kayyum kararından 7 gün sonra geri adım atıldı.

DİĞER BAKANLIKLARIN HABERİ YOKMUŞ

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam'ın aktardıklarına göre, Adalet Bakanlığı her ne kadar operasyon sonrasında diğer bakanlıklara teşekkür etse de diğer bakanlıkların, konudan haberdar olmadıklarını belirtip, bu durumu Cumhurbaşkanı’na ilettikleri aktarıldı.

ERDOĞAN'DAN BAKANLIĞA CİDDİ UYARI

Yine diğer bakanlıklar gibi TOBB yöneticileri de yaratılan sıkıntıyı Erdoğan'a iletti. Tüm bunlara ek olarak operasyonda gözaltına alınanlar arasında üreticilerden birinin ortağı olan AKP milletvekilinin kardeşinin de gözaltına alınmasıyla işlerin büyüdüğü ifade edildi.

Sağlam'ın aktardıklarına göre tepkilerin ardından yöneticiler hemen tahliye edildi ve kulislerde konuşulanlara göre Adalet Bakanlığı, Erdoğan tarafından ciddi biçimde uyarıldı.

AKP YÖNETİCİLERİ DE SONRADAN KARŞI ÇIKTI

Sağlam'ın aktardıklarına göre büyük tavuk üreticilerinin Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, binlerce kümesçi ailelerle çalıştıkları, onlara sözleşmeli üretim yaptırdıkları, dolayısıyla bu operasyonun sanılandan çok daha geniş kesimleri mağdur ettiği söyleniyor. AKP yöneticilerinin, özellikle bu konunun üzerinde durup, sonradan öğrendikleri operasyona karşı çıktıkları belirtiliyor. (ANKA)