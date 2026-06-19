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Halk TV Ekonomi Son Dakika | Tavukçulara kayyum 7 gün sürdü! Son şirketler için de iptal kararı çıktı

Son Dakika | Tavukçulara kayyum 7 gün sürdü! Son şirketler için de iptal kararı çıktı

Son dakika... Tavuk eti üreten 13 şirkete atanan denetim kayyımı itirazlar üzerine mahkeme kararı ile tüm şirketlerde kaldırıldı. Kayyum kararı 7 gün önce gelmişti.

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Son Dakika | Tavukçulara kayyum 7 gün sürdü! Son şirketler için de iptal kararı çıktı
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Beyaz et sektörüne yönelik soruşturma kapsamında 13 şirkete atanan denetim kayyımı, şirketlerin itirazları üzerine mahkeme kararıyla kaldırıldı. Son kararla kayyum yönetiminde tavukçu kalmadı.

Beyaz et sektörüne yönelik soruşturma kapsamında tavuk eti üreten 13 şirkete atanan denetim kayyımı için yeni karar çıktı. Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, şirketlerin itirazları üzerine denetim kayyımı kararının tüm şirketlerde kaldırıldığını açıkladı.

Kararın; Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita’yı kapsadığı belirtildi.

Son Dakika | Tavukçulara kayyum 7 gün sürdü! Son şirketler için de iptal kararı çıktı - Resim : 1

7 GÜN ÖNCE KAYYUM ATANMIŞTI

Beyaz et üreticisi şirketlere yaklaşık 7 gün önce denetim kayyımı atanmıştı. Şirketlerin karara itiraz etmesinin ardından mahkeme yeni bir karar verdi.

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Yıldırım’ın aktardığına göre, mahkeme itirazları değerlendirerek 13 şirketin tamamında denetim kayyımı tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

Daha önce bazı şirketlerde kayyım kararının kaldırıldığı bilgisi gündeme gelmişti. Son paylaşımla birlikte kararın yalnızca belirli şirketleri değil, listedeki 13 şirketin tamamını kapsadığı ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye, 12 Haziran Cuma sabahı beyaz et sektörüne yönelik operasyon haberiyle güne başlamıştı. Soruşturmaya ilişkin ilk açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılmıştı.

Süreçte, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda şirket hakkında işlem başlatılmış ve bazı şirketlere denetim kayyımı atanmıştı.

Kararın ardından şirketler hukuki yollara başvurdu. Yapılan itirazlar üzerine mahkeme, denetim kayyımı tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayyum Tavuk
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