Halk TV Ekonomi Son Dakika | Tavukçulara kayyum 7 gün sürdü! Son şirketler için de iptal kararı çıktı

Son Dakika | Tavukçulara kayyum 7 gün sürdü! Son şirketler için de iptal kararı çıktı Son dakika... Tavuk eti üreten 13 şirkete atanan denetim kayyımı itirazlar üzerine mahkeme kararı ile tüm şirketlerde kaldırıldı. Kayyum kararı 7 gün önce gelmişti.