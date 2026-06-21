AKP’de kazan kaynıyor! 'Gidişat kötü' dedi Bilal Erdoğan’ı göreve çağırdı

Partisinden ihraç kararı çıkmasının hemen ardından istifasını açıklayan AKP'li Mücahit Birinci, aldığı kararın ardından gündem hakkında dikkat çeken açıklamalarına her gün yenisini ekliyor. Birinci, bu konuda yaptığı son açıklamada Bilal Erdoğan'a çok büyük görev düştüğünü söyledi.

"ÜLKE CHP, BUTLAN VE EKREM ARASINDA SIKIŞTI"

Birinci ülkenin CHP, butlan ve İmamoğlu arasında sıkıştığını ve iktidarın artık siyaset üretemediğini söyledi. Eskiden Selçuk Bayraktar, Hakan Fidan ve Soylu'nun konuşmaları ile gündemin belirlendiğini ancak gelinen noktada Bülent Arınç'ın dahi aranır hale geldiğini söyledi.

"BİLAL ERDOĞAN'A ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Birinci, seçimlerin hızla geldiğini ve bu şekilde devam etmesi halinde tıpku yerel seçimlerde olduğu gibi AKP'nin kaybedeceğini söyleyip Bilal Erdoğan'a büyük görev düştüğünü söyledi.

"Burada Bilal Bey'e çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Birinin ülke gündemine dair insiyatif alması için siyasi olmasının şartı yok. Olayların analiz edilmesi yeterli. Bir an önce gündemin peşinden sürüklenen değil, gündem belirleyen bir siyasete dönmemiz gerekiyor. Vesselam..."

Birinci tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde oldu:

"Şu an en büyük sorunumuz, siyaset üretemiyor oluşumuz. Ülke; CHP, butlan ve Ekrem arasına sıkıştı.

Maalesef gerçek bu.

İran-ABD/İsrail savaşında pozisyon alamadık. Aldıysak da anlatamadık.

İçeride projelerimizi konuşamıyoruz.

Suriye konusu bitti, tek kelime eden yok.

Çözüm süreci vardı; Apo, şu, bu… Bir şeyler konuşan eden yok.

Savunma sanayii, dünyada olan bitenler… Hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz.

Korkunç bir döngüye girdik ve içinden çıkamıyoruz.

Toplum, inanılmaz şekilde gündem yutan bir canavara dönüştü. Bu canavarı beslemeyi bırakıp bir an önce yeniden siyaset üretmeye başlamamız lazım.

Eskiden Selçuk Bey televizyonlara çıkar, perspektif koyardı.

Süleyman Bey çatışırdı ama aynı zamanda vizyon oluştururdu.

Hakan Bey birtakım görüşmeler yapar, krizler yönetirdi.

Ne bileyim, “Bülent Arınç nerede ya?” diyecek duruma geldim açıkçası.

Bu kısır döngüden çıkmamız lazım. Gözümüzü açıp kapıyoruz, hop… Sandıktayız arkadaşlar.

Sonra da “Aaa, ne oldu ya? Tüm ülke kırmızı oldu. Biz sarıydık. Bir saniye, haritada yanlışlık var.” dediğimiz, bir önceki seçimdeki gibi olmasın.

Burada Bilal Bey'e çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum.

Birinin ülke gündemine dair insiyatif alması için siyasi olmasının şartı yok. Olayların analiz edilmesi yeterli.

Bir an önce gündemin peşinden sürüklenen değil, gündem belirleyen bir siyasete dönmemiz gerekiyor.

Vesselam..."