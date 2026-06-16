Cumhur'da 'Erdoğan sonrası' tartışması! İsimler ortaya çıktı ortalık fena karıştı

Siyaset bir yandan CHP'ye operasyonlarla şekillenirken, Cumhur İttifakı cephesinde seçim ve Erdoğan sonrası tartışmaları hız kazandı.

Son iki gündür iktidara yakın isimler hararetli bir tartışma yaşıyor. Fitili ateşleyen Şamil Tayyar'ın, Berat Albayrak'a görev önerdiği mesajı oldu. O mesaj 'Erdoğan sonrasına öneri' olarak yorumlandı.

Tayyar şöyle yazmıştı:

"Daha önce ifade etmiştim, biraz açarak tekrar edeyim.

Son dönem sivil siyaset alanının giderek daraldığını, bu boşluğa bürokrasinin yerleştiğini, devlet içinde kontrolsüz yeni iktidar gruplarının peydah olduğunu gözlemliyoruz.

Zamanla siyasetin tasfiyesini sağlayacak bu gelişme, AK Partinin altını oyuyor, toplumsal bağını zayıflatıyor. Haliyle seçim sürecine girerken iktidar açısından siyasi risk artıyor. Lafı uzatmayım.

Gelinen bu noktada, Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak, siyaset ve bürokrasi ilişkisini rayına sokacak, gelecek kaygısı taşımayacak, toplumla yeni bir ahit yapacak güçlü ve güvenilir bir isme ihtiyaç var. Herkes alternatif sunabilir.

Kişisel kanaatim, Berat Albayrak bu role en uygun olanıdır. Bu görev illa bir bakanlık veya parti yöneticiliği değil, olursa iyi olur ayrı, cumhurbaşkanlığı makamıyla siyaset ve bürokrasi arasında güvenli bir köprü inşasını sağlayacak görev tarifidir.

Misal, güçlü Başdanışmanlık gibi. Böyle bir ara istasyonla cumhurbaşkanımızın gücünün istismarı da önlenir. Buna Berat beyin değil AK Parti’nin ihtiyacı var.

Bu misyonu üstlenecek daha güçlü ve uygun aktör varsa o da denenebilir. Ben bulamadım, bulan varsa eyvallah. Dikkat çekmek istediğim konu, bu ihtiyacın aciliyetidir."

BİRİNCİ BİLAL ERDOĞAN'I ÖNERDİ

Bu mesaja yanıt Mücahit Birinci'den geldi. Onun önerisi Bilal Erdoğan'dı.

"Şamil abiyi tanırım, aynı dönemde MKYK'da vazife de yaptık. Hasbi adamdır. İçinde kötülük olmaz, düşündüğünü perdesiz söyler. Öncelikle bunu ifade edeyim. Ancak; Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza 10 sene daha ihtiyacı vardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vazifeyi 10 sene daha kesintisiz, nizasız sürdürebilecek enerjiye ve kabiliyete sahiptir. Bundan en ufak kuşkum yoktur. Bugün TV'de de bunu arz ve izah ettim. Herhangi bir sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız bu yönetme iradesini serdetmez ise, ki bu kendi kararı olacaktır, kişisel kanaatime göre ardından gelecek kişi de Sayın Bilal Erdoğan olmalıdır.

Bilal Bey'in Cumhurbaşkanımızın evladı olmanın ötesinde birçok üstün vasfı mevcuttur. En önemlisi de Bilal Erdoğan "denenmiş" bir siyasi figür değildir. Bilal Bey ülkeye, vizyonu ile yeni bir dinamizm katar. Tüm saygımla..."

ORTALIK KARIŞTI

Bu iki paylaşım sonrasında AKP mahallesinde hararetli bir tartışma başladı. Kimi Erdoğan sonrasını konuşmanın 'hadsizlik, saygısızlık' olduğunu söyledi, kimi bu isimlerden birine destek verdi, kimi de başka isim önerdi.

Tartışmalar sürerken, Şamil Tayyar ikinci bir açıklama yaptı. "Ben Erdoğan sonrasını kast etmedim" dedi.

Tayyar şöyle yazdı:

"Sevgili Mücahit Birinci’nin önerisi, gayriihtiyari meramımı bağlamından kopardı.

Bir kısmına cevap verdim maksat hasıl olmadı, o sebeple toplayıp bu faslı kapatayım. Önerim; Cumhurbaşkanımıza halef önermek değildir. Bir partili olarak, cumhurbaşkanımızın rızası olmadan böyle bir tartışmayı da doğru bulmam.

Önerim; Berat Albayrak’a bir koltuk bulmak, yeniden Enerji Bakanlığına dönmesini sağlamak veya ekonominin başına geçmesini istemek de değildir. Cumhurbaşkanımızın takdiridir, bu tartışmayı da doğru bulmam.

Önerim; Külliye ile bürokrasi ve siyaset kurumu arasındaki boşluğu, kendi iktidar hevesine kalkan yapan istismarcılara ve kumpasçılara karşı cumhurbaşkanımızın yanında ‘oyun bozucu’ olarak yer alacak güçlü, etkili ve operasyonel bir neferliktir.

Mesele budur, gerisi hikayedir."

KAVGAYI BAHÇELİ BİTİRDİ

Tartışma hararetlenirken araya MHP lideri Bahçeli girdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli "Erdoğan'ın yanındayız" dedi. Bahçeli şöyle konuştu:

"Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak, Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır.

Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz; değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet, seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor.

Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."