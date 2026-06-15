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Halk TV Spor 1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'ne flaş bir transfer daha. Rus yıldız Ekaterina Pipunyrova, resmen imzayı attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 1
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde dikkat çeken bir transfer daha gerçekleşti.

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 2
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Zerenspor Kulübü, Rus smaçör Ekaterina Pipunyrova ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 3
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26 yaşında ve 1.90 boyundaki oyuncu kendisini Zerensporlu yapan imzayı attı.

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 4
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Rus smaçör, kariyeri boyunca daha önce Dinamo Krasnodar U20, Dinamo Krasnodar, Dinamo Moscow ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında forma giydi.

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 5
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Libero: Özlem - Ceren

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 6
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Pasör: Aslıhan - Hilal

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 7
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Pasör çaprazı: Nicoletti - Malual

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 8
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Smaçör: Franklin - Fatma - Pipunyrova - Merve N.

1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı - Fotoğraf: 9
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Orta: Dodson - Ayçin - Dicle - Seher

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