1.90'lık Ekaterina imzayı attı: Resmen açıklandı
Vodafone Sultanlar Ligi'ne flaş bir transfer daha. Rus yıldız Ekaterina Pipunyrova, resmen imzayı attı.
1 9
Vodafone Sultanlar Ligi'nde dikkat çeken bir transfer daha gerçekleşti.
2 9
Zerenspor Kulübü, Rus smaçör Ekaterina Pipunyrova ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
3 9
26 yaşında ve 1.90 boyundaki oyuncu kendisini Zerensporlu yapan imzayı attı.
4 9
Rus smaçör, kariyeri boyunca daha önce Dinamo Krasnodar U20, Dinamo Krasnodar, Dinamo Moscow ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında forma giydi.
5 9
Libero: Özlem - Ceren
6 9
Pasör: Aslıhan - Hilal
7 9
Pasör çaprazı: Nicoletti - Malual
8 9
Smaçör: Franklin - Fatma - Pipunyrova - Merve N.
9 9
Orta: Dodson - Ayçin - Dicle - Seher