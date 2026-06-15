Bu görüntü dünya futbolunu ayağa kaldırdı: Almanya maçı başlamadan oldu

2026 Dünya Kupası’nda ırkçılık tartışması bu kez VAR odasından çıktı.

FIFA ve UEFA’nın ayrımcılık izleme ortağı Fare Network, Almanya – Curaçao maçı öncesi yayın sırasında görüntülenen Avustralyalı VAR görevlisi Shaun Evans’ın yaptığı el hareketi nedeniyle FIFA’ya çağrı yaptı.

BEYAZ GÜÇ SEMBOLÜ MÜ?

Fare, Evans’ın sağ eliyle yaptığı “ters OK” işaretinin, küresel aşırı sağ çevrelerde “beyaz güç” sembolü olarak kullanılan harekete benzediğini belirterek, hakemin turnuvada bir daha görev almaması gerektiğini açıkladı. Kuruluş, hareketi “neo-Nazi” sembolü olarak niteledi.

Tartışmalı görüntü, Almanya’nın Curaçao’yu 7-1 yendiği maç öncesinde, VAR ekibinin tanıtıldığı sırada ekrana geldi. Maç Houston’da oynanırken, video hakemlerin Dallas’taki Dünya Kupası yayın merkezinden görev yaptığı belirtildi.

FIFA’nın konuyu incelemeye aldığı aktarılırken, “OK” işaretinin bazı durumlarda sıradan bir onay anlamı taşıdığı, ancak son yıllarda aşırı sağ gruplarca da kullanıldığı uyarısı yapılıyor.