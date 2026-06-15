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Bu görüntü dünya futbolunu ayağa kaldırdı: Almanya maçı başlamadan oldu

Birçok skandalla başlayan Dünya Kupası'nda bir başka kriz de Almanya - Curaçao maçında yaşandı. Canlı yayında ekrana gelen görüntü sonrasında Dünya ayağa kalktı. İşte detaylar...

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Bu görüntü dünya futbolunu ayağa kaldırdı: Almanya maçı başlamadan oldu
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2026 Dünya Kupası’nda ırkçılık tartışması bu kez VAR odasından çıktı.
FIFA ve UEFA’nın ayrımcılık izleme ortağı Fare Network, Almanya – Curaçao maçı öncesi yayın sırasında görüntülenen Avustralyalı VAR görevlisi Shaun Evans’ın yaptığı el hareketi nedeniyle FIFA’ya çağrı yaptı.

BEYAZ GÜÇ SEMBOLÜ MÜ?

Fare, Evans’ın sağ eliyle yaptığı “ters OK” işaretinin, küresel aşırı sağ çevrelerde “beyaz güç” sembolü olarak kullanılan harekete benzediğini belirterek, hakemin turnuvada bir daha görev almaması gerektiğini açıkladı. Kuruluş, hareketi “neo-Nazi” sembolü olarak niteledi.
Tartışmalı görüntü, Almanya’nın Curaçao’yu 7-1 yendiği maç öncesinde, VAR ekibinin tanıtıldığı sırada ekrana geldi. Maç Houston’da oynanırken, video hakemlerin Dallas’taki Dünya Kupası yayın merkezinden görev yaptığı belirtildi.

FIFA’nın konuyu incelemeye aldığı aktarılırken, “OK” işaretinin bazı durumlarda sıradan bir onay anlamı taşıdığı, ancak son yıllarda aşırı sağ gruplarca da kullanıldığı uyarısı yapılıyor.

Bu görüntü dünya futbolunu ayağa kaldırdı: Almanya maçı başlamadan oldu - Resim : 1

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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