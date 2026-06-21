Sırrı Süreyya Önder'in kızı Kılıçdaroğlu'nun 'aklanma' sözlerinden sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklar için "Pişman değilim" demesi acı gerçekleri yüzüne vurdurdu. Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, babasının tutsak edildiğini hatırlatarak "Hiç utanmadınız, iyi hatırlanmayacaksınız!" diyerek isyan etti.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından ilk kez bir canlı yayına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu programda, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy nedeniyle pişman olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, o dönem dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve milletvekillerinin tutuklanması sürecini bir “aklanma” yolu olarak tanımladı.

"BABAM KÜRSÜ DIŞINDA OKUDUĞU MEKTUP YÜZÜNDEN 60 yaşında tutsak edildi"

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılması ve tutuklamalar hakkındaki bu sözleri kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hayatını kaybeden Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına karşı çıkarak babasının yaşadığı süreci ve cezaevi koşullarını anlattı.

Kandemir, Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorsunuz demek… Benim babam, sizin doğru bulmadığınız dokunulmazlığı kaldırılınca, görev gereği KÜRSÜ DIŞINDA okuduğu mektup yüzünden 60 yaşında tutsak edildi. Gençliğinin tam 8 yılını, aynı sizin gibi hiçbir aksiyonundan pişman olmayanların uygulattığı iğrenç, insanlık onurunu yok edecek işkencelerle geçirdikten sonra, daha sıçramadan derin bir uyku uyuyamazken yeniden mahkum oldu. Binbir çeşit yeni hastalık edindi Kandıra cezaevinde. Çok geçmeden daha da hastalandı ve öldü."

"DEMİRTAŞ VE TERÖR KELİMELERİNİ ARKA ARKAYA KULLANMAYA UTANMADINIZ"

Kandemir, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Susmak istiyordum çünkü size laf atmak konforlu. Siz en basit olansınız, en kolay bölümsünüz. Katıldığınız programda Selahattin Demirtaş ve terör kelimelerini arka arkaya kullanmaya hiç utanmadığınız için susamadım. 78 yaşında birine bela okuyacak değilim fakat dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne dek tutsak edilmiş, ruhunda onarılmaz yaralar açılmış, çocuklarının büyüdüğünü görememiş, aile üyelerini toprağa vermiş ve cenazesine bile gidememiş herkesin ahı her gece ve gündüz, bu dünyada ve ahirette üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız."