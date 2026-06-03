Özgür Özel'in kurultay hamlesini açıkladı: Butlan yerine çağrı heyeti

CHP'ye mutlak butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yönetimi arasındaki kurultay krizinde yeni bir hamle ortaya çıktı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultay taleplerine direnmesi halinde izlenecek hukuki yolu tarif anlattı.

Tezcan, yeterli delege imzası ve Parti Meclisi kararına rağmen sandığın kurulmaması durumunda yargıdan "çağrı heyeti" talep edeceklerini duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURULTAY HAMLESİNİ AÇIKLADI

Sözcü'nün haberine göre, Bülent Tezcan, bir yandan Parti Meclisi (PM) üzerinden kurultay kararı almak için çalıştıklarını, diğer yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti.

Özgür Özel’in çağrısıyla harekete geçen delegelerin üç gün içinde 900’ün üzerinde imzaya ulaştığını ifade eden Tezcan, bu rakamın kurultay için gereken sınırın çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Özel cephesi, hem PM’deki sayısal üstünlük hem de tabandan gelen yoğun imza desteğiyle kurultay baskısını artırırken; birçok hukukçu da mevcut mahkeme kararının yeni bir kurultay yapılmasına engel teşkil etmediğini savunuyor.

BUTLAN YERİNE ÇAĞRI HEYETİ

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Yargıtay süreci bitmeden kurultay kararı alınamaz" şeklindeki tutumuna karşı Özel cephesinden sürpriz bir karşı hamle sinyali geldi.

Tezcan, delege iradesi ve PM kararına rağmen sürecin Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tıkanması durumunda mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

Tezcan, kurultayın toplanması için mahkemeden "çağrı heyeti" talep edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan PM'de kurultay kararı alacağız, bir taraftan delege imzaları toplandı. Buna rağmen kurultay çağrısı yapmazlarsa mahkemeye gidip çağrı heyeti isteyeceğiz. CHP'yi Erdoğan'ın kuyruğuna takamazsınız."