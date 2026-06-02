Gül Çiftçi hukuki tabloyu çizdi: Butlanın açıkladığı MYK yok hükmündedir!

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan tartışmalar sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’den mutlak butlan yönetiminin ilan ettiği yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine ilişkin açıklama geldi.

Çiftçi, söz konusu MYK’nın parti tüzüğüne aykırı şekilde oluşturulduğunu savunarak, Parti Meclisi iradesi olmadan yapılan görevlendirmelerin geçersiz olduğunu belirtti.

Açıklamasında, “BAM 36. Hukuk Dairesi’nin hukuksuz kararında verilen tedbir, parti yönetimine ilişkindir. Kararın diğer bölümleri bakımından herhangi bir tedbir bulunmadığı gibi karar da kesinleşmiş değildir” ifadelerini kullanan Çiftçi, mevcut tüzüğün yürürlükte olduğunu vurguladı.

Çiftçi, X üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Butlan ittifakı bugün açıkladığı MYK listesiyle Parti Meclisi’nin toplanmasını kendi eliyle acil ve zorunlu hale getirmiştir.



BAM 36. Hukuk Dairesi’nin hukuksuz kararında verilen tedbir, parti yönetimine ilişkindir. Kararın diğer bölümleri bakımından herhangi bir tedbir bulunmadığı gibi karar da kesinleşmiş değildir. Bu nedenle tüzüğümüz 6 Eylül 2024 ve 28 Kasım 2025’te kabul edilen değişikliklerle yürürlüktedir.



Dolayısıyla bugün açıklanan MYK listesi, CHP Tüzüğü’nün emredici hükümlerine uygun şekilde Parti Meclisi’nin onayına sunulmak zorundadır.



Tüzüğümüzün 22/2. maddesi son derece nettir:



“Genel Sekreter ile genel başkan yardımcıları, Genel Başkanın önerisi üzerine Parti Meclisinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlar.”



Dahası, halen yürürlükte bulunan ve iptal kararı kesinleşmemiş olan tüzüğümüze göre seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı da MYK’nın zorunlu unsuru arasındadır.



Parti Meclisi toplanmadan, Parti Meclisi iradesi alınmadan ve tüzüğün öngördüğü usuller işletilmeden oluşturulan bir MYK ve yapacağı her türlü işlem ve tasarruflar yok hükmündedir.