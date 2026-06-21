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Halk TV Spor Ankara'da Almanya şaşkınlığı

Ankara'da Almanya şaşkınlığı

Milletler Ligi'nde Ankara'da Almanya rüzgarı esti. Panzerler 5 set sonunda güçlü rakibi Brezilya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Özellikle karar seti büyük bir çekişmeye sahne oldu.

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Ankara'da Almanya şaşkınlığı - Fotoğraf: 1
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Almanya Ankara'da büyük bir sürprize imza attı. Filenin Sultanları'na yenilen Almanya, Brezilya'yı yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ankara'da Almanya şaşkınlığı - Fotoğraf: 2
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Milletler Ligi'nin son günü büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Ankara'da Almanya şaşkınlığı - Fotoğraf: 3
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Merakla beklenen Almanya Brezilya maçı adeta nefesleri kesti.

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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 yendi.

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Bu sonuçla Almanya organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Brezilya ilk yenilgisini yaşadı.

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ABD yenilgisiz ilk sırada yer alırken Brezilya ise 2. sırada.

Ankara'da Almanya şaşkınlığı - Fotoğraf: 7
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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Almanya: 3 - Brezilya: 2

Ankara'da Almanya şaşkınlığı - Fotoğraf: 8
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Salon: Ankara
Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)

Ankara'da Almanya şaşkınlığı - Fotoğraf: 9
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Almanya: Straube, Timmer, Cekulaev, Kindermann, Jatzko, Strubbe (Nestler, Kohn, Weske, Alsmeier, Weitzel, Pfeffer)

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Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Roberta (Marcelle, Natinha, Kisy, Macris, Diana, Helena, Tainara)

Ankara'da Almanya şaşkınlığı - Fotoğraf: 11
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Setler: 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14

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Süre: 144 dakika

Almanya Brezilya Voleybol
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