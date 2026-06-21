Ankara'da Almanya şaşkınlığı
Milletler Ligi'nde Ankara'da Almanya rüzgarı esti. Panzerler 5 set sonunda güçlü rakibi Brezilya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Özellikle karar seti büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Almanya Ankara'da büyük bir sürprize imza attı. Filenin Sultanları'na yenilen Almanya, Brezilya'yı yenerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Milletler Ligi'nin son günü büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Merakla beklenen Almanya Brezilya maçı adeta nefesleri kesti.
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Almanya, Brezilya'yı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Almanya organizasyondaki 3. galibiyetini alırken, Brezilya ilk yenilgisini yaşadı.
ABD yenilgisiz ilk sırada yer alırken Brezilya ise 2. sırada.
Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Almanya: 3 - Brezilya: 2
Salon: Ankara
Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay)
Almanya: Straube, Timmer, Cekulaev, Kindermann, Jatzko, Strubbe (Nestler, Kohn, Weske, Alsmeier, Weitzel, Pfeffer)
Brezilya: Bergmann, Luzia, Rosamaria, Ana Cristina, Julia, Roberta (Marcelle, Natinha, Kisy, Macris, Diana, Helena, Tainara)
Setler: 26-24, 28-26, 15-25, 19-25, 16-14
Süre: 144 dakika