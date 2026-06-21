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Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı

Amedspor, kaleci transferi için Lugano forması giyen Amir Saipi'yle anlaşmaya vardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor transfer transfer harekatı devam ediyor. Teknik direktör Besnik Hasi'nin talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Diyarbakır ekibi, kaleci transferi için sürpriz bir isme yöneldi.

AMIR SAIPI'YLE ANLAŞMAYA VARILDI

Spor Depor'un haberine göre; Amedspor, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Amir Saipi'yi transfer etmeye hazırlanıyor. Diyarbakır ekibinin oyuncuyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Amedspor milli kaleciyle anlaşmaya vardı - Resim : 1

8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon Lugano formasıyla 28 maça çıkan Amir Saipi, 28 gole engel olamadı. 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV YAPIYOR

25 yaşındaki genç kaleci halihazırda Kosova Milli Takımı'nın da kalesini koruyor. Saipi, Türkiye'ye karşı oynanan Dünya Kupası elemeleri maçında da yedek kulübesindeydi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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