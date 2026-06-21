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Halk TV Türkiye Sandıkta kaybettiler masada topluyorlar: İşte AKP'ye katılması beklenen CHP'li belediye başkanları

Sandıkta kaybettiler masada topluyorlar: İşte AKP'ye katılması beklenen CHP'li belediye başkanları

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken, iktidar sandıkta kazanamadığı belediyeleri transferlerle geri alma yolunu tercih etmeye devam ediyor. 6 belediye başkanının yarın AKP'ye geçmesi bekleniyor.

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Sandıkta kaybettiler masada topluyorlar: İşte AKP'ye katılması beklenen CHP'li belediye başkanları

AKP, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı İl Danışma Meclisi toplantısını düzenliyor. CHP'li belediyelere yönelik art arda gelen operasyonların ardından, iktidar partisi muhalefetin seçim kazandığı il ve ilçelerden transfer ettiği yeni isimleri bu toplantıda kamuoyuna açıklayacak. CNN Türk muhabiri Melike Görür Demirkıran'ın paylaştığı kulis bilgilerine göre, toplantıda çoğunluğu CHP'den ayrılan 6 belediye başkanı Erdoğan'ın takacağı rozetle AKP sıralarına geçecek.

'SAĞLIK' GEREKÇESİYLE AYRILMIŞTI GERİ DÖNÜYOR

Kulislere yansıyan listede daha önceki siyasi hamleleriyle dikkat çeken isimler yer alıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti çatısı altında giren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın partisinden istifa etmesi ve yarınki törende AKP'ye geçmek için hazır bulunması planlanıyor. Arı, 29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek AKP'den istifasını açıklamıştı.

Sandıkta kaybettiler masada topluyorlar: İşte AKP'ye katılması beklenen CHP'li belediye başkanları - Resim : 1

MESUT ÖZARSLAN DA LİSTEDE

Geçiş yapacağı belirtilen bir diğer isim ise Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan. Şubat CHP'den istifa eden ve o dönem AKP'ye geçmesi beklenen Özarslan'ın da aylar sonra yarın AKP'ye katılacak ekipte yer alması bekleniyor.

CHP Lideri Özgür Özel, Özarslan'ın istifasının ardından AKP'ye geçiş iddialarına ve hakkındaki soruşturmalara çok sert sözlerle tepki göstermiş ve Özarslan'ın hakkındaki yolsuzluk iddialarından kurtulmak için parti değiştirdiğini ifade etmişti.

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Sandıkta kaybettiler masada topluyorlar: İşte AKP'ye katılması beklenen CHP'li belediye başkanları - Resim : 3

KALECİK BELEDİYE BAŞKANI KARAKOÇ YALANLADI

Geçtiğimiz hafta Ankara'da CHP yönetimindeki 4 belediyenin AKP'ye katılacağı iddiaları gündeme gelmiş, söz konusu iddiaları o dönem yalnızca Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç yalanlamıştı.

Sandıkta kaybettiler masada topluyorlar: İşte AKP'ye katılması beklenen CHP'li belediye başkanları - Resim : 4

ANKARA İLÇELERİNDE İSTİFA BEKLENTİSİ

Pazartesi günü yapılacak rozet takma töreninde; Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün de CHP'den istifa ederek resmen AKP'ye katılması planlanıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP Belediye Başkanı
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