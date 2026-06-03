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Halk TV Türkiye AKP'ye geçeceği konuşuluyordu! CHP'den istifa eden Başkan, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına çiçek yağdırdı

AKP'ye geçeceği konuşuluyordu! CHP'den istifa eden Başkan, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına çiçek yağdırdı

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinin her birine tek tek "tebrik çiçeği" gönderdi.

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CHP'den istifa eden ve AKP'ye geçeceği konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine tek tek tebrik çiçekleri gönderdi.

AKP'ye geçeceği konuşuluyordu! CHP'den istifa eden Başkan, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına çiçek yağdırdı - Resim : 1

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, CHP’den Şubat 2026’da istifa etti. Özarslan ile birlikte hareket eden 7 belediye meclis üyesi de partiden ayrıldıklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı değerlendirmede, seçmenin sandıkta ortaya koyduğu tercihin korunması gerektiğini belirterek, alınan kararın Keçiörenlilerin iradesine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Şubat 2026’da CHP üyeliğini sonlandıran ve siyasi kulislerde AKP’ye geçeceği yönünde iddialarla gündeme gelen Özarslan’ın, beklenen parti değişikliği olmadı. AKP, Özarslan'a kapıyı kapattı.

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ADETA ÇİÇEKLERE BOĞDU!

CHP'den istifa ettikten sonra AKP'den de beklediği ilgiyi göremeyen Özarslan çareyi Kılıçdaroğlu'nda bulundu.

Özarslan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına seçilen üyelerin her birine tek tek çiçek gönderdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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