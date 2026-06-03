Son Dakika | Ekrem İmamoğlu: Erdoğan ve partimdeki kayyuma sözlerini iade ediyorum

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması devam ediyor. İBB davasının 44. gününde duruşmaya ara verildikten sonra konuşan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İmamoğlu, "Erdoğan ve partimdeki kayyuma sözlerini iade ediyorum" dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Hepinizi çok seviyorum. Sabah söylediğim gibi, doğumuma vesile olan anneme babama soruşturma açmadılar henüz! İyi ki açmadılar! Ama her an açabilirler! Burada az önce bir arkadaşımız bayıldı. Aslında birçok insan büyük bir zalimlikle karşı karşıya. Burada çok kıymetli gazeteci dostlarıma teşekkür ediyorum. Uğur Abi nezdinde, hepsini saygıyla selamlıyorum. Sanatçı dostlarımızı görüyorum. Siyasi partilerden gelen dostlarımızı görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz dostlarımız, çalışma arkadaşlarımızsınız.

Burada büyük bir zalimlik yaşanıyor. Büyük bir zulüm altında, onur ve haysiyet mücadelesi veriliyor. Ama hiç kimse bir tek delille burada yatmıyor. Ama buna rağmen, buna laf eden, başından beri bu sürecin savcılığını yapan iktidarın başındaki zihniyete ve aynı dili kullanan, benim canım partimin başındaki kayyıma, bu insanlara 'hırsız', 'rüşvetçi' diyen, iftira atan insanlara sözlerini bu masum insanlar adına aynen iade ediyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta sabahın erken saatlerinde evine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte toplam 99 kişi hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma sürecinin ardından İmamoğlu, yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmanın iddianamesi aylar sonra hazırlanırken, davanın ilk duruşması 9 Mart 2026 tarihinde başladı.

Davada bugün 44’üncü duruşma günü görülüyor. Duruşma salonuna Ekrem İmamoğlu’nun doğum günü için getirilen pastanın alınmasına izin verilmezken, İmamoğlu ve tutuklu sanıklar salona alkışlarla girdi.

Duruşmayı takip eden eşi Dilek İmamoğlu, üzerinde “Seni seviyorum sevgilim, iyi ki doğdun” yazan dövizle eşinin doğum gününü kutladı.

CHP'YE MUTLAK BUTLAN

CHP lideri Özgür Özel'in sandıktan birinci çıktığı CHP Kurultayı'na ilişkin ise mahkeme "mutlak butlan" kararı verdi. Mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık görevine döndü.

Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler peş peşe yağarken skandal bir açıklamaya imza attı.

CHP lideri Özgür Özel ve CHP'li belediye başkanlarını hedef alan Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını fark edemedim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun iktidar ağzıyla yaptığı bu açıklamaya da tepkiler çığ oldu.