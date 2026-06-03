Müsavat Dervişoğlu’ndan 'butlan' çıkışı: Bizim için yok hükmündedir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada CHP’de yaşanan “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin yalnızca CHP’nin iç meselesi olarak görülemeyeceğini belirten Dervişoğlu, bunun Türkiye’de siyasetin ve demokrasinin geleceğini ilgilendiren daha geniş bir müdahalenin parçası olduğunu savundu.

'DEMOKRASİYE DARBE YAPTIRMAM'

“Biz hakikatin yolundan ayrılmadık, ayrılmayacağız” diyen Dervişoğlu, Türkiye’nin şahsileşmiş bir devlet düzeniyle yönetilmesini kabul etmediklerini söyledi. Yeni tartışmalara değil, millet iradesine ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Biz saltanat değil Cumhuriyet istiyoruz. Demokrasiye darbe yaptırmam, İYİ Parti kadrolarıyla sonuna kadar mücadele ederim” diye konuştu.

Dervişoğlu, “CHP’nin kapılar kırılarak içine girilmesine, başına kayyum atanmasına yargı kararı deyip geçmiyoruz. İYİ Parti olarak tarafımız nettir. Biz kayyum cumhuriyeti de vesayet demokrasisi de istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, “Devleti, milleti ve egemenliği yok sayan bu anlayışa karşı duruşumuz nettir. Atayan da atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir” dedi.