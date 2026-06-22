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Kılıçdaroğlu Veysi Uyanık'ın kim olduğunu unuttu

Kılıçdaroğlu, kurultay davasında itirafçı olan Veysi Uyanık'ı ödüllendirmiş oğlu Ahmet Uyanık'ı MYK'ya alarak kendisini de ihraç etmeyeceğini söylemişti. İsmail Saymaz, Veysi Uyanık'ı çalışanını taciz ettiği için istifa ettirdiğini hatırlattı.

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Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında arınma mesajlarına devam ederken kurultay davası itirafçılarından eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın partide kalacağını "Veysi Uyanık’ı ise ihraç etmedik. Çünkü itirafçı oldu. Doğruları söyledi. Ondan ihraç etmedik" sözleriyle duyurdu.

Oğlu Ahmet Hakan Uyanık'ın da butlan yönetiminin MYK'sına girerek Genel Başkan Yardımcısı olan Veysi Uyanık'ın kim olduğunu Gazeteci İsmail Saymaz hatırlattı.

KILIÇDAROĞLU İTİRAFÇI OLUNCA ÖDÜLLENDİRDİĞİ VEYSİ UYANIK'IN KİM OLDUĞUNU UNUTTU

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Veysi Uyanık hakkındaki sözlerini ve arınma çıkışını hatırlatma yaparak eleştirdi. Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Uyanık'ı yıllar önce il başkanlığı görevinden istifa ettiren kişinin kendisi olduğunu unuttuğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu Veysi Uyanık'ın kim olduğunu unuttu - Resim : 1

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Uyanık'ın geçmişini göz ardı ettiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu unuttu; Veysi Uyanık'ı 2021 ya da 2022 yılında il başkanlığından istifa ettiren kendisiydi. Çünkü adı, kendi çalışanını taciz ettiği iddiasıyla açılan davaya karışmıştı" ifadelerini kullandı.

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Veysi Uyanık'ın siyasi süreçlerde her dönemin kazananı olduğunu ifade eden Saymaz, kurultay sürecinde değişimcilerle hareket ettiği dönemde oğlunun Parti Meclisi'ne girdiğini, daha sonra tavır değiştirip kurultay davasında tanıklık yapmasının ardından ise bu kez MYK'da görev aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu Veysi Uyanık'ın kim olduğunu unuttu - Resim : 3

"Veysi Uyanık'ın sanık olması gerekirken tanık yapıldı" diyen Saymaz, "Kendi ifadesinde para aldığını ve dağıttığını anlatıyor. Buna rağmen tanık olarak değerlendiriliyor. Sonrasında da oğlu MYK'ya giriyor" dedi.

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Ahmet Hakan Uyanık'ın parti içindeki yükselişinin babasının siyasi pozisyonundan bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Saymaz, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'çok eğitimli, çok başarılı bir çocuk' diyor. Tamam olabilir. Ama partide bu çocuğu kaç kişi tanıyor? Ben söyleyeyim, kimse tanımıyor. Buna rağmen iki dönemdir PM'ye, şimdi de MYK'ya giriyor. Bunun nedeni babasının faaliyetleri ve siyasi pozisyonudur" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay CHP İsmail Saymaz
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