Neredeyse herkes bu hatayı yapıyor: Tazeliğini saniyeler içinde bitiriyor

Neredeyse herkesin alışkanlık haline getirdiği bu hata, yumurtaların tazeliğini hızla kaybetmesine ve bakteri bulaşma riskinin artmasına yol açıyor. Gıda güvenliği uzmanları, yumurtaların buzdolabının iç raflarında ve orijinal kutusunda saklanması gerektiğini vurguluyor.

HEM SICAKLIK HEM SARSINTIYLA ZARAR GÖRÜYOR

Buzdolabı kapağı gün içinde defalarca açılıp kapandığı için bu bölgedeki sıcaklık sürekli değişiyor. Sıcaklık dalgalanmaları yumurtanın ömrünü kısaltıyor. Buna ek olarak kapağın her açılıp kapanmasında oluşan sarsıntı, yumurta kabuğunda gözle görülmeyen mikro çatlaklar oluşturuyor.

Bu çatlaklar, kabuğun dış yüzeyinde bulunan ve bakterilere karşı doğal bariyer görevi gören kütikül tabakasına zarar veriyor. Koruyucu tabaka zayıfladığında bakteriler kabuktan içeri sızabiliyor.

YIKAMAK DA YANLIŞ

Yaygın bir diğer hata da yumurtaları buzdolabına koymadan önce yıkamak. Yıkama işlemi, kabuktaki koruyucu kutikula tabakasını tamamen ortadan kaldırıyor ve yumurtayı mikroorganizmalara açık hale getiriyor. Uzmanlar yumurtanın yalnızca kullanılacağı zaman ve üzerinde görünür bir pislik varsa temizlenmesini öneriyor.

YUMURTA NASIL SAKLANIR?

Yumurtaları uzun süre taze tutmanın yolu oldukça basit. Yumurtalar orijinal ambalajında, sivri uçları aşağıya gelecek şekilde buzdolabının iç ve orta raflarına yerleştirilmeli. Bu bölgelerdeki sıcaklık kapağa göre çok daha sabit kalıyor.

YUMURTA MARKETLERDE NEDEN RAF DIŞINDA SATILIYOR?

Marketlerde yumurtaların soğutulmadan normal raflarda satılması ise kafaları karıştırıyor. Bunun nedeni marketlerdeki sirkülasyonun hızlı olması ve kutikula tabakasının henüz bozulmamış olması. Ancak eve gelindiğinde sıcaklık dengesi değiştiği için yumurtaların buzdolabına konulması gerekiyor.

TAZELİK TESTİ İÇİN BİR BARDAK SU YETERLİ

Bir yumurtanın taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu su testi. Yumurta bir bardak suya bırakıldığında dibe batıyorsa taze, yüzüyorsa bayat demek. Kullanmadan önce bir de kokusunu kontrol etmek gerekiyor.