Fırtına 60 kilometre hıza çıkacak arkası yüksek sıcaklık olacak: Meteoroloji tarih verdi
Fırtına Marmara'nın güneybatısı ve Ege'nin kuzeyinde 60 kilometre hıza çıkacak. Gün içinde sıcakların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken Meteoroloji tarih verdi. Batıdan girecek sıcak dalgası ile bugünün ardı yüksek sıcaklık olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun belirli bölgelerinde sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında çok ciddi bir artış yaşanacak.
İşte bölge bölge günlük hava durumu ve önümüzdeki günlere dair kritik uyarılar:
FIRTINA 60 KİLOMETRE HIZA ÇIKACAK
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün özellikle ülkenin batı kıyılarında rüzgarın hızını artırması bekleniyor.
Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Ege ve Marmara üzerinden sarkan kuvvetli rüzgara karşı uyarı yapıldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçiş gösterecek.
Özellikle öğle saatlerinde iç ve doğu bölgelerdeki bu yağış dalgası haritalara gök gürültülü sağanak sembolleriyle yansımış durumda. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.
ARKASI YÜKSEK SICAKLIK OLACAK! METEOROLOJİ TARİH VERDİ
Bugün hava sıcaklıklarında radikal bir değişim görülmeyecek ve sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak bu durum geçici olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı haftalık tahmin haritasına göre, hafta içerisinden itibaren hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak hızla tırmanışa geçecek ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Haftalık görünüm incelendiğinde, 23 Haziran Salı gününden itibaren yağışlı alanlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna doğru çekilirken, batı ve güney bölgeler tamamen yüksek sıcaklıkların etkisi altına girmeye başlıyor.
Hafta ortasından itibaren (Çarşamba ve Perşembe günleri) ise haritadaki yağışların tamamen yurdu terk ettiği, güneşli ve yüksek sıcaklıkları temsil eden termometre logolarının tüm ülkeye yayıldığı görülüyor.
Hafta sonuna doğru sıcak dalgası etkisini daha da artırarak yaz sıcaklarını zirveye taşıyacak. Vatandaşların özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde aşırı sıcaklara karşı tedbirli olması öneriliyor.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren Bartın-Zonguldak kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.