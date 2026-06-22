Fırtına 60 kilometre hıza çıkacak arkası yüksek sıcaklık olacak: Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ve haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun belirli bölgelerinde sağanak yağış ve fırtına etkili olurken, hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarında çok ciddi bir artış yaşanacak.

İşte bölge bölge günlük hava durumu ve önümüzdeki günlere dair kritik uyarılar:

FIRTINA 60 KİLOMETRE HIZA ÇIKACAK

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün özellikle ülkenin batı kıyılarında rüzgarın hızını artırması bekleniyor.

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege ve Marmara üzerinden sarkan kuvvetli rüzgara karşı uyarı yapıldı. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçiş gösterecek.

Özellikle öğle saatlerinde iç ve doğu bölgelerdeki bu yağış dalgası haritalara gök gürültülü sağanak sembolleriyle yansımış durumda. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.

ARKASI YÜKSEK SICAKLIK OLACAK! METEOROLOJİ TARİH VERDİ

Bugün hava sıcaklıklarında radikal bir değişim görülmeyecek ve sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak bu durum geçici olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı haftalık tahmin haritasına göre, hafta içerisinden itibaren hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak hızla tırmanışa geçecek ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Haftalık görünüm incelendiğinde, 23 Haziran Salı gününden itibaren yağışlı alanlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna doğru çekilirken, batı ve güney bölgeler tamamen yüksek sıcaklıkların etkisi altına girmeye başlıyor.

Hafta ortasından itibaren (Çarşamba ve Perşembe günleri) ise haritadaki yağışların tamamen yurdu terk ettiği, güneşli ve yüksek sıcaklıkları temsil eden termometre logolarının tüm ülkeye yayıldığı görülüyor.

Hafta sonuna doğru sıcak dalgası etkisini daha da artırarak yaz sıcaklarını zirveye taşıyacak. Vatandaşların özellikle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde aşırı sıcaklara karşı tedbirli olması öneriliyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ÇANKIRI °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren Bartın-Zonguldak kıyı kesimleri 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan, 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.