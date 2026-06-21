AKOM gün gün açıkladı: Sıcaklar İstanbul'u kavuracak

AKOM, İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Hafta boyunca İstanbul genelinde çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını belirtti. Sıcaklıklar 28-31 derece aralığında seyredecek.

KUZEYLİ RÜZGARLAR SICAKLIĞI FRENLEYECEK

AKOM, hafta boyunca İstanbul genelinde çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını belirtti. Ancak kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olacak. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar 27-30°C aralığında seyredeceği öngörülüyor. Gün içinde rüzgar hızının poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla kuvvetli olmak üzere 20 - 50 km/sa hızına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Verilere göre, bugün İstanbul'da günün farklı saatlerinde sıcaklıklar şu şekilde seyredecek:

Sabah: 22°C (Güneşli)

Öğle: 28°C (Güneşli)

Akşam: 25°C (Parçalı Bulutlu)

Gece: 21°C (Parçalı Bulutlu)

Gün içinde nem oranının %60 ile %90 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü. Bugün herhangi bir yağış tahmini bulunmuyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK

22 Haziran - 27 Haziran tarihleri arasını kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Gün gün sıcaklık ve hava durumu tahminleri ise şöyle:

22.06.2026 Pazartesi: Az bulutlu ve açık | En düşük: 19°C, En yüksek: 29°C

23.06.2026 Salı: Az bulutlu ve açık | En düşük: 20°C, En yüksek: 28°C

24.06.2026 Çarşamba: Açık | En düşük: 19°C, En yüksek: 28°C

25.06.2026 Perşembe: Açık | En düşük: 22°C, En yüksek: 31°C (Haftanın en sıcak günü)

26.06.2026 Cuma: Açık | En düşük: 21°C, En yüksek: 30°C

27.06.2026 Cumartesi: Açık | En düşük: 20°C, En yüksek: 28°C