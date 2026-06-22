İBB davasında 54. gün! Barış Kılıç ve Ceyda Kıryak savunma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında açılan ve İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı davada, ilk duruşmanın 54. günü başlayacak.

Şu ana kadar 53 oturumun geride kaldığı yargılamada, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 11 tutuklu ismin savunması henüz alınmadı. Mevcut takvime göre ilk duruşma sürecinin temmuz ayının ilk iki haftasında tamamlanması öngörülüyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen tutukluluk incelemesinde dokuz kişinin tahliyesine karar verilmesiyle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 59’a düştü.

İKİ KİŞİ SAVUNMA YAPACAK

Son savunmasını yapan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, hakkındaki suçlamaların yalnızca tanık ifadelerine dayandığını savunurken, bugünkü oturumda etkinlik organizatörü Ceyda Kıryak ile Kültür A.Ş. Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç’ın savunmalarının alınması bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 54. gününde yaşananları anbean aktarıyor...