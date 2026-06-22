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Halk TV Spor Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda 2'de sıfır çekerken Türkiye'yi ağlattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Türkiye'yi güldürürken rakiplerini ağlattı. İşin sırrı ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na iddialı gitti. ABD, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu gruptan 1. mi çıkarız, yoksa 2. mi çıkarız tartışmaları yapılıyordu.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Ancak onca desteğe rağmen hayal kırıklığı yaşandı. ABD'de bile milli takımı yalnız bırakmayan, tribünleri hınca hınç dolduran vatandaşlarımız 2'de sıfır çeken, gol bile atamayan milli takımı gördü.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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Paraguay maçından sonra gruptan çıkma şansımız kalmayınca bazı futbolcularımız sahanın ortasında ağladı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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Vatandaşlarımız ve özellikle de çocuklarımız tribünde gözyaşı döktü.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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Ülkemizde de sabahın erken saatinde heyecanla geçtikleri TV başında herkes aynı duyguları yaşadı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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İmdadımıza Filenin Sultanları yetişti. Ankara'da Milletler Ligi 2. etabında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4'te 4 yaptı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 7
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İlk maçında Belçika'yı, ikinci maçında da Fransa'yı 3-0'lık skorlarla devirdi.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 8
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Filenin Sultanları, 3. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 9
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Ankara etabındaki son maçta da Çin'i söke söke yenen millilerimiz 3-2 galibiyetle sahadan ayrıldı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 10
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2026 Milletler Ligi'nde 2 etap sonunda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle takımımız topladığı 15 puanla 6. sırada yer aldı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 11
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Ankara'da aldığı galibiyetlerle FIVB dünya sıralamasında ABD’yi geride bırakan Türkiye, 362,35 puanla 3. sıraya yükseldi. Dünya sıralamasında İtalya 466,32 puanla zirvede yer alırken, Brezilya ise 427,21 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 12
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Milliler, Milletler Ligi'nde üçüncü etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.
Program şöyle:
8 Temmuz:
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 13
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11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 14
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Futbol takımımız Türkiye'yi ağlatırken, kadın voleybol takımımız güldürdü. Ankara'daki maçlarda salonu tıklım tıklım dolduran taraftarlarımız büyük coşku yaşadı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 15
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Filenin Sultanları rakipleri de ağlattı. 3-2 yendiğimiz Çin'in oyuncularından Zhang Zixuan, gözyaşlarını tutamadı. Çinli oyuncular büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 16
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Peki neydi bu işin sırrı. Filenin Sultanları nasıl oluyor da kazanıyor. Bu işin sırrı inanmak, Türkiye'yi arkasına alıp, sorumluluk hissetmek ve takım ruhu ile oynamak.

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 17
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Şu fotoğraf bile takımdaki ruhu göstermiyor mu?

Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı - Fotoğraf: 18
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Sporcularımız kenetlendi. Federasyon başkanından teknik heyetine sporcusuna ve çalışanlarına kadar... İşte başarının sırrı bu. Helal olsun kızlar, Türkiye'nin gururu, yüz akı oldular.

Filenin Sultanları Voleybol Milli Takım Dünya Kupası Ankara ABD
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