Türkiye'yi ağlatanlar! Çin'i ağlatanlar: Filenin Sultanları'nın sırrı ortaya çıktı
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda 2'de sıfır çekerken Türkiye'yi ağlattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Türkiye'yi güldürürken rakiplerini ağlattı. İşin sırrı ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na iddialı gitti. ABD, Avustralya ve Paraguay'ın bulunduğu gruptan 1. mi çıkarız, yoksa 2. mi çıkarız tartışmaları yapılıyordu.
Ancak onca desteğe rağmen hayal kırıklığı yaşandı. ABD'de bile milli takımı yalnız bırakmayan, tribünleri hınca hınç dolduran vatandaşlarımız 2'de sıfır çeken, gol bile atamayan milli takımı gördü.
Paraguay maçından sonra gruptan çıkma şansımız kalmayınca bazı futbolcularımız sahanın ortasında ağladı.
Vatandaşlarımız ve özellikle de çocuklarımız tribünde gözyaşı döktü.
Ülkemizde de sabahın erken saatinde heyecanla geçtikleri TV başında herkes aynı duyguları yaşadı.
İmdadımıza Filenin Sultanları yetişti. Ankara'da Milletler Ligi 2. etabında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 4'te 4 yaptı.
İlk maçında Belçika'yı, ikinci maçında da Fransa'yı 3-0'lık skorlarla devirdi.
Filenin Sultanları, 3. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanmayı başardı.
Ankara etabındaki son maçta da Çin'i söke söke yenen millilerimiz 3-2 galibiyetle sahadan ayrıldı.
2026 Milletler Ligi'nde 2 etap sonunda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle takımımız topladığı 15 puanla 6. sırada yer aldı.
Ankara'da aldığı galibiyetlerle FIVB dünya sıralamasında ABD’yi geride bırakan Türkiye, 362,35 puanla 3. sıraya yükseldi. Dünya sıralamasında İtalya 466,32 puanla zirvede yer alırken, Brezilya ise 427,21 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Milliler, Milletler Ligi'nde üçüncü etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.
Program şöyle:
8 Temmuz:
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye
Futbol takımımız Türkiye'yi ağlatırken, kadın voleybol takımımız güldürdü. Ankara'daki maçlarda salonu tıklım tıklım dolduran taraftarlarımız büyük coşku yaşadı.
Filenin Sultanları rakipleri de ağlattı. 3-2 yendiğimiz Çin'in oyuncularından Zhang Zixuan, gözyaşlarını tutamadı. Çinli oyuncular büyük üzüntü yaşadı.
Peki neydi bu işin sırrı. Filenin Sultanları nasıl oluyor da kazanıyor. Bu işin sırrı inanmak, Türkiye'yi arkasına alıp, sorumluluk hissetmek ve takım ruhu ile oynamak.
Şu fotoğraf bile takımdaki ruhu göstermiyor mu?
Sporcularımız kenetlendi. Federasyon başkanından teknik heyetine sporcusuna ve çalışanlarına kadar... İşte başarının sırrı bu. Helal olsun kızlar, Türkiye'nin gururu, yüz akı oldular.