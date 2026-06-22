Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma! Adliyede ortalık karıştı

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz 19 Mart gecesi meydana gelen ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün gerçekleştiriliyor.

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda iddialara göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi ve bu süreçte arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım talep etti. Canbay, Kundakçı ve arkadaşları, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giderek araç içerisinde beklemeye başladı. Bu sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

CİNAYET DAVASI BAŞLIYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA BUGÜN

Saat 10.30'da İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmada, olaya adı karışan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkarak savunmalarını yapacak.

''SÜREKLİ ÖĞÜRÜYORUM''

Adliye önünde konuşan Canbay, zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Bu sabah hiç olmaması gerektiği gibi uyandım. Aşırı kötü bir psikoloji halindeyim. Sürekli öğürüyorum. Midem bulanıyor. Allah büyük" ifadelerini kullandı.

CANBAY’A TEPKİ

Duruşma öncesi Kubilay Kaan Kundakçı’nın bazı yakınları Rapçi Canbay’a tepki gösterdi. Canbay’ın yanındakiler de bu anları kayda alan basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu.