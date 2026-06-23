İktidar medyası Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih verdi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son dönemde Kılıçdaroğlu'nun katıldığı TV yayınında dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında pişmanlığı olmadığını ifade etmesi nedeniyle gündemde. Konu çevresinde tartışmalar devam ederken iktidar medyasından Fatih Atik Demirtaş'ın tahliyesinin sonbaharda olabileceğinin Ankara'da konuşulduğunu söyledi.

Atik'in aktardığına göre, Demirtaş'ın tahliye olmasının ardından DEM Parti yönetimine dahil olursa süreç başka bir yere evrilir mi? sorusu da Ankara'da konuşulanlar arasında...

2025 SONUNDA TAHLİYE OLMASI BEKLENİYORDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş hakkında açılan ana davaya ilişkin ilk nihai ve kesin kararını 22 Aralık 2020’de Büyük Daire aracılığıyla açıklayarak derhal tahliye çağrısında bulunmuştu.

Bu kararın ardından devam eden yargı sürecinde mahkeme, Demirtaş’ın Kobani davası kapsamındaki ikinci tutukluluğuna yönelik 8 Temmuz 2025 tarihinde yeni bir ihlal kararına daha imza attı.

Türkiye'nin bu son karara karşı yaptığı itirazın AİHM tarafından reddedilmesiyle birlikte, Demirtaş hakkında verilen en güncel tahliye ve hak ihlali kararı Kasım 2025 itibarıyla kesinleşerek hukuki sürece bağlayıcı bir nitelik kazanmıştı.