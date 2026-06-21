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Hatimoğulları'ndan 'Demirtaş kararımdan pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için verilen evet oyundan pişman olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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Hatimoğulları'ndan 'Demirtaş kararımdan pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verdiği "evet" oyundan pişman olmadığını dile getirmesine tepki gösterdi.

Halk TV yayınında Kürşad Oğuz'un sunduğu 'Rota'ya konuk olan Hatimoğlulları, Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediklerini belirtti.

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"DEMİRTAŞ'I TUTUKLAYAN MANTIKLA BUTLAN ATAYAN MANTIK AYNIDIR"

"Kılıçdaroğlu'nu izledim. Biz açıkça özür dilemesini beklerdik." diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Yanlış gördüm, yanlış yönlendirildim demek bir erdemdir. Hala savunuyor. Bunu kabul etmiyoruz. O gün arkadaşlarımızı tutuklayan mantıkla bugün butlan atayan mantık aynıdır." şeklinde konuştu.

"Siz iktidarın yargıyı bir sopa olarak kullandığını bildiğiniz halde nasıl dokunulmazlıkların kalkmasını isteyebilirsiniz?" diyen Hatimoğulları sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada hangi idealden bahsediyorsunuz siz? Yani o kadar belli değil miydi ki bu dokunulmazlıklar kalktıktan sonra Sayın Figen Yüksekdağ, Sayın Selahattin Demirtaş, MYK üyelerimiz, seçilmişlerimiz, milletvekillerimizin tutuklanacağı gün gibi ortadaydı. Belliydi, netti."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu DEM Parti CHP Mutlak butlan Selahattin Demirtaş
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