Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş sözleri yeniden gündem oldu: Kılıçdaroğlu 'Pişman değilim' demişti!

Butlan kararıyla göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmasının önünü açan 2016’daki anayasa değişikliğine verdikleri destekten pişman olmadığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, CHP lideri Özgür Özel’in TBMM çatısı altında dilediği tarihi özrü yeniden gündeme getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere 16 HDP’li milletvekilinin tutuklanmasıyla sonuçlanan dokunulmazlıkların kaldırılması sürecine dair soruları yanıtladı.

Söz konusu anayasa değişikliğine verdikleri destek nedeniyle pişman olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, net bir "Hayır" yanıtını verdi. Kararın parti içi mekanizmaların bir gereği olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır. Bakın kendi partiniz ve kurultayınız, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel bir hüküm kurmuş, ‘Ben kurultayın sözünü dinlemiyorum ve bunu yapmıyorum’ derseniz bu doğru değil. Selahattin Bey tutuklandı mı? Evet. Siyasi tutuklu mu? Evet. Yanlış mı? Evet. Ziyaret ettim mi? Defalarca ziyaret ettim ve bunu her yerde de söyledim. Siyasi düşünceler dolayısıyla bir insanın tutuklanmasına karşı çıktım. Benim de şu an dokunulmazlığım yok. Haksızlık yapıldığını biliyorum. Hatay Milletvekiline de haksızlık yapıldığını biliyorum. AYM, AİHM kararı var."

TARİHİ "ÖZÜR" KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu’nun "Pişman değilim" çıkışı, CHP lideri Özgür Özel’in 4 Kasım 2025’te TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı salvoları ve tarihi özeleştiriyi akıllara getirdi.

Özgür Özel, o dönem yaptığı konuşmada 2016'daki oylamada CHP'nin de sorumluluğu olduğunu açıkça kabul etmiş ve parti adına tüm Türkiye'den özür dilemişti.

Özel'in o günkü ifadeleri şöyleydi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 20 - 25 tane ‘İşte efendim referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin’ diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü Genel Başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye’den, Türk milletinden özür diliyorum. Bugünkü Genel Başkan sıfatıyla."