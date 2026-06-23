Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu

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Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup, sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır.

Karmen Aksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."