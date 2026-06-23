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Halk TV Spor Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etap maçlarına Japonya'da çıkacak. Zorlu karşılaşmalar öncesi milli voleybolcunun ameliyat olduğu açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde ilk etap maçlarına Brezilya'da çıktı.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 2
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Başantrenör Daniele Santarelli, ilk etap maçlarında gençlerin ağırlıkta olduğu kadroya yer verdi.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 3
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Millilerimiz, Brezilya'da 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 maçı ise kaybetti.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 4
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Ankara'daki 3. etap maçlarına ise as oyuncularla çıkan Filenin Sultanları fırtına gibi esti.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 5
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Milli takımımız, 4 maçta 4 galibiyet alarak dünya sıralamasında 3. sıraya kadar çıktı.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 6
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Milliler, şimdi de 2026 Milletler Ligi'nde Japonya'da oynanacak 3. etap maçlarına hazırlanıyor.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 7
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Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 8
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8 Temmuz 2026 Çarşamba
06.00 | Polonya-Türkiye

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 9
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10 Temmuz 2026 Cuma
07.00 | ABD-Türkiye

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 10
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11 Temmuz 2026 Cumartesi
13.20 | Japonya-Türkiye

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 11
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12 Temmuz 2026 Pazar
09.30 | Tayland-Türkiye

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 12
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Zorlu maçlar öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu, milli voleybolcunun ameliyat olduğunu açıkladı.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 13
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Karmen Aksoy, Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde TVF Sağlık Ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu - Fotoğraf: 14
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Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup, sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır.
Karmen Aksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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