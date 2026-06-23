Filenin Sultanları'na Japonya öncesi kötü haber: Milli voleybolcu ameliyat oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etap maçlarına Japonya'da çıkacak. Zorlu karşılaşmalar öncesi milli voleybolcunun ameliyat olduğu açıklandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde ilk etap maçlarına Brezilya'da çıktı.
Başantrenör Daniele Santarelli, ilk etap maçlarında gençlerin ağırlıkta olduğu kadroya yer verdi.
Millilerimiz, Brezilya'da 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 maçı ise kaybetti.
Ankara'daki 3. etap maçlarına ise as oyuncularla çıkan Filenin Sultanları fırtına gibi esti.
Milli takımımız, 4 maçta 4 galibiyet alarak dünya sıralamasında 3. sıraya kadar çıktı.
Milliler, şimdi de 2026 Milletler Ligi'nde Japonya'da oynanacak 3. etap maçlarına hazırlanıyor.
Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:
8 Temmuz 2026 Çarşamba
06.00 | Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026 Cuma
07.00 | ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026 Cumartesi
13.20 | Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026 Pazar
09.30 | Tayland-Türkiye
Zorlu maçlar öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu, milli voleybolcunun ameliyat olduğunu açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Karmen Aksoy, Türkiye-Belçika karşılaşmasında yaşadığı ön çapraz bağ yaralanmasının ardından, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde TVF Sağlık Ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci başlatılmış olup, sahalara dönüşü sağlık ekibimizin gözetiminde, iyileşme sürecine bağlı olarak planlanacaktır.
Karmen Aksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."