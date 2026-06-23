Emekliye verilecek 2 zam netleşmeye başladı: Merkez Bankası veriyi açıkladı

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına çevrildi. TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyonun yüzde 16,60 olarak gerçekleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranı şimdiden garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,05'lik enflasyon farkı ile birlikte şimdiden yüzde 12,41'lik zammı cebe koydu.

Masadaki zam senaryoları netleşirken, Merkez Bankası'nın yayımladığı son veriler masaya gelecek yeni oranların ipucunu verdi.

MERKEZ BANKASI VERİYİ AÇIKLADI

Haziran ayı enflasyonuna dair piyasada daha önce farklı oranlar telaffuz edilirken, Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi ile beklentiler belirginleşti. 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin katılımıyla hazırlanan ankette Haziran ayı TÜFE beklentisi ortalama yüzde 1,36 olarak açıklandı.

Merkez Bankası anketindeki yüzde 1,36'lık Haziran ayı tahmini gerçekleştiği takdirde, yılın ilk 6 aylık enflasyonu toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

EMEKLİYE VERİLECEK 2 ZAM NETLEŞMEYE BAŞLADI

Bu durumda; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı otomatik olarak yüzde 18,19, memur ve memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon farkı ile 13,93 zam alacak. Memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 6,48 fark ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı toplanarak belirlenmiş olacak.

Emekli zammına ilişkin bir diğer önemli ipucu ise Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nden geldi. Bu ankete katılanlar Haziran ayı enflasyonunu yüzde 2,25 olarak öngördü.

Eğer bu tahmin hayata geçerse, 6 aylık enflasyon yüzde 19,23'e tırmanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,23 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 7,41'lik enflasyon farkıyla toplamda yüzde 14,93'e ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

Maaş zamlarının yanı sıra en düşük emekli aylığı için de Ankara kulisleri hareketlendi. Gazeteci Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AKP yönetimi halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira seviyesine yükseltilmesi yönünde yasal düzenleme hazırlıklarına başladı.

Mevcut 20 bin liralık en düşük emekli maaşı, Merkez Bankası'nın yüzde 18,19'luk formülüyle 23 bin 638 liraya, FKB'nin yüzde 19,23'lük tahminiyle ise 23 bin 846 liraya yükselebilecek.

Farklı zam senaryolarına göre en düşük memur ve memur emeklisi maaşlarında oluşacak tablo netleşti:

Yüzde 18,19 ve Yüzde 13,93 Zam Senaryosunda: Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 70 bin 529 liraya; 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya çıkacak.

Yüzde 19,23 ve Yüzde 14,93 Zam Senaryosunda: En düşük memur maaşı 71 bin 130 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 918 lira seviyesine ulaşacak.

EK ÖDEME TUTARI DA ARTACAK

Temmuz ayındaki artışla beraber emekliler yalnızca zamlı kök aylıklarını almayacak, aynı zamanda her ay vergi iadesi ortaklığıyla ödenen "Ek Ödeme Tutarı"nda da çifte artış yaşayacak.

Standart olarak yüzde 4, kök maaşlarda yüzde 5) şeklinde uygulanan ek ödeme, kök aylık yükseldiği için otomatik olarak artacak. Örneğin, 30 bin lira aylığı olan bir emeklinin maaşı yüzde 18 artışla 35 bin 400 liraya çıktığında, daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL'ye yükselecek ve bankaya yatacak toplam tutar 31 bin 200 liradan 36 bin 816 liraya ulaşmış olacak.