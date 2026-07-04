Sıcaklığa dayanamadılar: Gökdelenlerin tepesinden yağmur yağdırdılar

Dünya genelinde kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkilerken, Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinden dikkat çeken bir hamle geldi. Yoğun nüfuslu apartman komplekslerinde yükselen sıcaklıklarla mücadele etmek isteyen yetkililer, yüksek binaların çatılarına inovatif bir sisleme sistemi kurdu. Sosyal medyada "çatı yağmuru" olarak adlandırılan bu yöntem, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu.

In central China’s Shanxi, a residential community has drawn attention for its “rooftop rain” — a mist cooling system that drops surface temperatures by 5–8°C in minutes. pic.twitter.com/AuXyJ0LFtJ — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) July 1, 2026

HAVAYI BUHARLAŞMA YÖNTEMİYLE SOĞUTUYOR

Teknik olarak "çatı sisi" olarak adlandırılan bu sistem, yoldan geçenlerin üzerine yağmur yağdırmak yerine havayı soğutma prensibine dayanıyor. Yüksek basınçlı püskürtücüler aracılığıyla havaya salınan ince su damlacıkları, sıcak hava ile temas ettiği anda buharlaşıyor. Vücudun terleme mekanizmasına benzeyen bu soğutma yöntemi sayesinde, su damlacıkları çevredeki ısıyı emerek hava sıcaklığını düşürüyor.

SICAKLIĞI 8 DERECE DÜŞÜRÜYOR

Avrupa ve Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının ardından geleneksel klimalara alternatif arayan milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, bu projenin neden küresel ölçekte yaygınlaşmadığını tartışmaya başladı.

Sistemin kurulduğu bina çevresindeki sıcaklığı 8 dereceye kadar düşürebildiği iddia ediliyor. Çin yönetiminin bu performansı göz önünde bulundurarak sistemi şimdiden birkaç farklı şehre daha entegre ettiği belirtiliyor.

MALİYET VE VERİMLİLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Proje büyük ilgi görse de sistemin uzun vadeli verimliliği konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Devasa apartman bloklarında kullanılan bu yöntemin ne kadar su tükettiği henüz net olarak bilinmiyor.

Ayrıca sudaki mineraller nedeniyle püskürtücülerin tıkanma riski ve sistemin binaların iç sıcaklığına doğrudan ne kadar etki ettiği gibi konular ise gizemini koruyor. Gelişmiş ülkelerin onlarca yıldır klimaya bağımlı olduğu bir dönemde, Çin'in bu deneysel adımı iklim kriziyle mücadelede yeni bir tartışma alanı açtı.