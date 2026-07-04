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Sıcaklığa dayanamadılar: Gökdelenlerin tepesinden yağmur yağdırdılar

Çin'in Yuncheng kentinde aşırı sıcaklara karşı binaların çatılarına inovatif sisleme sistemi kuruldu. Havayı buharlaşma yöntemiyle 8 dereceye kadar soğutan sistem viral olurken, su tüketimi ve maliyet tartışmaları da başladı.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Sıcaklığa dayanamadılar: Gökdelenlerin tepesinden yağmur yağdırdılar
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Dünya genelinde kavurucu yaz sıcakları hayatı olumsuz etkilerken, Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinden dikkat çeken bir hamle geldi. Yoğun nüfuslu apartman komplekslerinde yükselen sıcaklıklarla mücadele etmek isteyen yetkililer, yüksek binaların çatılarına inovatif bir sisleme sistemi kurdu. Sosyal medyada "çatı yağmuru" olarak adlandırılan bu yöntem, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu.

HAVAYI BUHARLAŞMA YÖNTEMİYLE SOĞUTUYOR

Teknik olarak "çatı sisi" olarak adlandırılan bu sistem, yoldan geçenlerin üzerine yağmur yağdırmak yerine havayı soğutma prensibine dayanıyor. Yüksek basınçlı püskürtücüler aracılığıyla havaya salınan ince su damlacıkları, sıcak hava ile temas ettiği anda buharlaşıyor. Vücudun terleme mekanizmasına benzeyen bu soğutma yöntemi sayesinde, su damlacıkları çevredeki ısıyı emerek hava sıcaklığını düşürüyor.

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SICAKLIĞI 8 DERECE DÜŞÜRÜYOR

Avrupa ve Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının ardından geleneksel klimalara alternatif arayan milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, bu projenin neden küresel ölçekte yaygınlaşmadığını tartışmaya başladı.

Sistemin kurulduğu bina çevresindeki sıcaklığı 8 dereceye kadar düşürebildiği iddia ediliyor. Çin yönetiminin bu performansı göz önünde bulundurarak sistemi şimdiden birkaç farklı şehre daha entegre ettiği belirtiliyor.

Sıcaklığa dayanamadılar: Gökdelenlerin tepesinden yağmur yağdırdılar - Resim : 2

MALİYET VE VERİMLİLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Proje büyük ilgi görse de sistemin uzun vadeli verimliliği konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Devasa apartman bloklarında kullanılan bu yöntemin ne kadar su tükettiği henüz net olarak bilinmiyor.

Ayrıca sudaki mineraller nedeniyle püskürtücülerin tıkanma riski ve sistemin binaların iç sıcaklığına doğrudan ne kadar etki ettiği gibi konular ise gizemini koruyor. Gelişmiş ülkelerin onlarca yıldır klimaya bağımlı olduğu bir dönemde, Çin'in bu deneysel adımı iklim kriziyle mücadelede yeni bir tartışma alanı açtı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çin Sıcaklık Yağmur
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