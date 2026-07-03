Milliler Polonya'yı yıktı geçti: Namağlup yola devam ediyoruz
Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yla karşılaşan Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 3-0 galip geldi.
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.
MİLLİLER 3'TE 3 YAPTI
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanan ay-yıldızlılar, 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın oyuncusu milli takımımızdan Selin Yener seçildi.
SIRADAKİ RAKİP LETONYA
Milli takım, turnuvadaki 4. maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Letonya ile karşılaşacak. Mücadele, CEV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
6 Temmuz Pazartesi
12.30 | İspanya - Türkiye (Canlı yayın)
8 Temmuz Çarşamba
17.30 | Türkiye - İzlanda
9 Temmuz Perşembe
12.30 | Türkiye - İtalya
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi