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Halk TV Spor Milliler Polonya'yı yıktı geçti: Namağlup yola devam ediyoruz

Milliler Polonya'yı yıktı geçti: Namağlup yola devam ediyoruz

Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yla karşılaşan Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 3-0 galip geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milliler Polonya'yı yıktı geçti: Namağlup yola devam ediyoruz

Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.

MİLLİLER 3'TE 3 YAPTI

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanan ay-yıldızlılar, 3'te 3 yaptı. Karşılaşmanın oyuncusu milli takımımızdan Selin Yener seçildi.

Milliler Polonya'yı yıktı geçti: Namağlup yola devam ediyoruz - Resim : 1

SIRADAKİ RAKİP LETONYA

Milli takım, turnuvadaki 4. maçında 5 Temmuz Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Letonya ile karşılaşacak. Mücadele, CEV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

6 Temmuz Pazartesi

12.30 | İspanya - Türkiye (Canlı yayın)

8 Temmuz Çarşamba

17.30 | Türkiye - İzlanda

9 Temmuz Perşembe

12.30 | Türkiye - İtalya

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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