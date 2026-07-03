Hakan Çalhanoğlu bizzat yüzüne söyledi: Milliler Hacıosmanoğlu'nu reddetti

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Muğla Milas'ta içinde tarihi eser ve sulak alan bulunan flamingoların yuvası doğa cenneti alana inatla yapmak istediği binlerce villalarla ilgili milli takımda yaşanan olay ortaya çıktı.

Hacıosmanoğlu, milli takım futbolculara villaların inşaatı bitince birer tane verme vaadinde bulunmuştu. Ancak futbolcuların bunu reddettiği ileri sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU: VİLLA FALAN İSTEMİYORUZ

Gazetesi Serdar Ali Çelikler, Hacıosmanoğlu'nun Erman Toroğlu'na villaları yapacağı alanla ilgili olarak "Sit alanı değil orası. Bütün izinler alındı. İnşaat başlayacak" dediğini hatırlattı ve milli takım futbolcularından aldığı bilgileri aktardı.

Çelikler, katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Orası 50 kere de davalık oldu. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak diyor. İnşallah başlamaz diyorum ben de. Orası gerçekten bir doğa cenneti. Kuş cenneti yeri. Vatanseverlik çevreyi de, doğayı da, suyu da, flamingo kuşunu da sevmeyi gerektirir.

Şimdi gelelim villalar mevzusuna. Oyunculara vereceğim dedi. Benim haberim de şuydu. Bizzat futbolculardan bana gelen haberde 'Biz kaptanlar olarak düşündük. Villaları istemediğimizi başkana söyleyelim' diye bir karar aldık. Bütün takım arkadaşlarımızın sonuçta bizim tek başımıza alacağımız bir karar değil. Takım arkadaşlarımıza sorduk. Bütün arkadaşlara sorduk. 26 futbolcunun tamamından geri verelim kararı çıktı' dediler bana. Bu haber çıkınca bugün yine sordum. 'Hani istemiyordunuz villaları?' diye. Söylemişler. Bütün takım adına Hakan Çalhanoğlu demiş ki 'Biz villa falan istemiyoruz.' Bana futbolculardan gelen bilgilerdir bunlar. 'Başkan biz istemiyoruz' demiş. Başkan da 'Olur mu ben söz verdim. Sözümün arkasındayım. İnşaat bitince ben sözümün arkasındayım' demiş. Futbolcular yine 'Biz istemiyoruz' demişler. Başkan İbrahim bey de böyle bir yanıt vermiş. Burada diyor ki 'İnşaat başlayacak.' Başlayacak mı başlamayacak mı hala dava durumu var mı? Benim bildiğim hala bir dava durumu var. Tekrar ediyorum inşallah da olmaz."