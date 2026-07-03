Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etap maçları için Japonya'ya gitti. Filenin Sultanları'ndan 1 kötü, 2 iyi haber geldi. Kalbimizi alıp da gittiler.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi 3. etap maçları için Japonya'ya hareket etti. Gururumuz Filenin Sultanları, kalbimizi alıp da gitti.
Milliler, genç kadroyla katıldıkları Brezilya'daki ilk etapta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle dönmüştü.
Ankara'daki 3 etapta ise fırtına gibi esen Filenin Sultanları, 4 maçın 4'ünü de kazanmıştı.
Milliler, ilk 2 etap sonunda 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alıyor.
8-12 Temmuz tarihlerinde oynanacak 3. etap maçlarında Filenin Sultanları'nan rakipleri şöyle:
8 Temmuz:
06.00 Türkiye-Polonya
10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye
Filenin Sultanları'nın Japonya etabı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas, Defne Başyolcu
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal
Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Kadroda geniş kadroda yer alan 16 yaşındaki iki voleybolcumuz Aylin Uysalcan ile Ezel Balık yer almadı. 2 sporcumuz U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor.
Milli takıma ilk iyi haber Zehra Güneş'ten geldi. İlk 2 etapta Zehra Güneş oynamadı. 2. haftada belindeki sakatlık nedeniyle hiç forma giyemedi. Zehra'nın iyileştiği ve bu nedenle kadroya alındığı bildirildi.
Bir başka iyi haber de Melissa Vargas'tan. Melissa Vargas, 2 etap maçlarına müthiş performansıyla damgasını vurmuştu. Ancak maçlar sonunda sakatlığı duyurulmuştu. Melissa Vargas da iyileşti ve kadroya alındı.
Kötü haber ise Ebrar Karakurt'tan geldi. Ebrar da sakatlığı nedeniyle 2. etapta forma giyemedi. Tedavi süreci devam eden Ebrar, Japonya kadrosuna da alınmadı.