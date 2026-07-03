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Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. etap maçları için Japonya'ya gitti. Filenin Sultanları'ndan 1 kötü, 2 iyi haber geldi. Kalbimizi alıp da gittiler.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi 3. etap maçları için Japonya'ya hareket etti. Gururumuz Filenin Sultanları, kalbimizi alıp da gitti.

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 2
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Milliler, genç kadroyla katıldıkları Brezilya'daki ilk etapta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle dönmüştü.

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 3
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Ankara'daki 3 etapta ise fırtına gibi esen Filenin Sultanları, 4 maçın 4'ünü de kazanmıştı.

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 4
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Milliler, ilk 2 etap sonunda 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 6. sırada yer alıyor.

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 5
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8-12 Temmuz tarihlerinde oynanacak 3. etap maçlarında Filenin Sultanları'nan rakipleri şöyle:

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 6
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8 Temmuz:
06.00 Türkiye-Polonya

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 7
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10 Temmuz:
07.00 ABD-Türkiye

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 8
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11 Temmuz:
13.20 Japonya-Türkiye

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 9
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12 Temmuz:
09.30 Tayland-Türkiye

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 10
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Filenin Sultanları'nın Japonya etabı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 11
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Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 12
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Pasör çaprazı: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 13
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Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 14
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Orta oyuncu: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 15
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Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 16
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Kadroda geniş kadroda yer alan 16 yaşındaki iki voleybolcumuz Aylin Uysalcan ile Ezel Balık yer almadı. 2 sporcumuz U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 17
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Milli takıma ilk iyi haber Zehra Güneş'ten geldi. İlk 2 etapta Zehra Güneş oynamadı. 2. haftada belindeki sakatlık nedeniyle hiç forma giyemedi. Zehra'nın iyileştiği ve bu nedenle kadroya alındığı bildirildi.

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 18
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Bir başka iyi haber de Melissa Vargas'tan. Melissa Vargas, 2 etap maçlarına müthiş performansıyla damgasını vurmuştu. Ancak maçlar sonunda sakatlığı duyurulmuştu. Melissa Vargas da iyileşti ve kadroya alındı.

Filenin Sultanları'ndan 1 kötü 2 iyi haber: Kalbimizi alıp da gittiler - Fotoğraf: 19
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Kötü haber ise Ebrar Karakurt'tan geldi. Ebrar da sakatlığı nedeniyle 2. etapta forma giyemedi. Tedavi süreci devam eden Ebrar, Japonya kadrosuna da alınmadı.

Filenin Sultanları Japonya Zehra Güneş Melissa Vargas Ebrar Karakurt
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