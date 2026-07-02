Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Hacıosmanoğlu FIFA'nın Dünya Kupası teklifini duyar duymaz reddetti

Hacıosmanoğlu FIFA'nın Dünya Kupası teklifini duyar duymaz reddetti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA'nın Dünya Kupası öncesi değişen kurallara dair teklif ettiği eğitim teklifini reddetti. FIFA'nın eğitim teklifi reddeden tek takım Türkiye oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu FIFA'nın Dünya Kupası teklifini duyar duymaz reddetti

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz 3 puanla son sırada yer aldı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Turnuvaya erken veda eden millilerimizde sular durulmuyor. Eleştirilerin hedefi haline gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi. Eleştirilere yanıt veren Hacıosmanoğlu konuşması sırasında Cüneyt Çakır'la ilgili ilginç bir bilgi paylaştı.

Hacıosmanoğlu FIFA'nın Dünya Kupası teklifini duyar duymaz reddetti - Resim : 1

CÜNEYT ÇAKIR'IN EĞİTİM VERMESİNİ REDDETTİ

FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki yeni kuralları anlatmak üzere Cüneyt Çakır'ı yollamak istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu teklifi kesin bir dille reddettiğini ifade etti.

FIFA'NIN EĞİTİMİNİ ALMAYAN TEK ÜLKE OLDUK

Tahir Kum'un haberine göre; FIFA'nın değişen kurallarla ilgili takımlara verdiği online eğitimi kabul etmeyen tek takım Türkiye oldu. Milli takıma, FIFA eğitimcisi Cüneyt Çakır yerine MHK üyesi Sebahattin Şahin eğitim verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İbrahim Hacıosmanoğlu Milli Takım Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro