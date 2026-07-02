Eczacıbaşı Dynavit'in adı değişti
Türk voleybolunun köklü kulübü Eczacıbaşı'nın adı değişti. Eczacıbaşı Dynavit tarihe karıştı.
Türkiye'de kadın voleybolunun öncü takımı Eczacıbaşı Dynavit, isim değişikliği ile gündeme geldi. Takımın adı değişti
Kadın Voleybol Takımı, 1968'de İstanbul ligine katıldı, 1970'de İstanbul Şampiyonu, 1969-1970 ve 1970-1971 sezonlarında Türkiye üçüncüsü, 1971-1972'de Türkiye ikincisi oldu. 1972-1973 sezonundan başlayarak, 17 kez arka arkaya Türkiye Şampiyonu olarak bir rekor kırdı ve toplamda 28 Türkiye Şampiyonluğu elde etti.
Takım ayrıca beş kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, dokuz kez Türkiye Kupası'nı, beş kez de Süper Kupa'yı aldı.
1999’da kazandığı "Avrupa Kupa Galipleri Kupası" ile Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa Şampiyonluk Kupası'nı getiren Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, 2015’te Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu, 2015, 2016 ve 2023'te de Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu.
Atatürk'ün 100. doğum yılının kutlandığı 1980'de Avrupa İkinciliği'ne erişerek, Türk sporunun uluslararası alanda sesini duyuran Eczacıbaşı'nın kadın voleybolcuları, Türk basın ve yayın organlarınca "Atatürk'ün Kızları" ilan edildi.
Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı ayrıca; 1984 Avrupa dördüncüsü, 1993 Avrupa ikincisi, 1998-1999 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda final öncesi yedi maçı ve dörtlü finalde (13-14 Mart 1999-Bursa) oynadığı iki maçı kazanarak yenilgisiz Şampiyon oldu. 2000'de Avrupa üçüncüsü, 17-18 Mart 2001'de ve 16-17 Mart 2002'de Avrupa dördüncüsü olan Voleybol Takımı, 12-13 Mart 2005'te Avrupa Top Teams Kupası'nda üçüncü, 28-29 Mart 2009' ve 15-16 Mart 2014'te Avrupa dördüncüsü, 4-5 Nisan 2015’te Avrupa Şampiyonu oldu.
2017’de Avrupa Üçüncülüğü yaşayan takım, 2015’te Zürih’te ve 2016’da Manila’da Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda şampiyonluk kupasını elde etti. Turuncu Beyazlılar, 2018’de CEV Kupası’nı müzesine götürdü.
2018 yılında bir diğer önemli başarıya daha imza atan Eczacıbaşı Spor Kulübü, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü’ne layık görüldü. 2018-2019 sezonunu Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak açan Eczacıbaşı VitrA, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti ve aynı sezon 2019 AXA Sigorta Kupa Voley’i kazandı. 2019-2020 sezonuna da hızlı bir giriş yapan turuncu beyazlılar, 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.
Eczacıbaşı VitrA, 2018 ve 2019 yıllarından sonra 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak bu organizasyonda üçüncü kez üst üste şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce kupayı dört kez müzesine götüren turuncu beyazlılar, böylelikle yeni bir rekora daha imza attı.
2021 - 2022 sezonunda Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, “Eczacıbaşı Dynavit” adıyla sahalarda yerini aldı. Avrupa’daki başarı geleceğini sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, 2018 yılının ardından 2022 yılında CEV Avrupa Kupası’nı bir kez daha müzesine götürdü. Turuncu beyazlılar aynı yılda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Türkiye Ligi’nde üçüncülük elde etti.
Eczacıbaşı Dynavit, 2022-2023 CEV Şampiyonlar Ligi’ni ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, kadın voleybolunda Dünya’nın en büyüğünü belirleyen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı kazanarak, şampiyonluk kupasını üçüncü kez müzesine götürdü.
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonda yeni ismiyle maçlara çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Peron İstanbul arasında üç yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında A Takımımız, 2026–2027 sezonundan itibaren üç sezon boyunca Sultanlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa ve Dünya kupalarında Eczacıbaşı Peron İstanbul adıyla mücadele edecek. Eczacıbaşı Holding'in Kartal'daki arazisinde hayata geçirilen Peron İstanbul, modern şehir yaşamını yeniden tanımlayan prestijli bir yaşam projesi olarak öne çıkıyor. Kulübümüzün yeni evi olan Kartal'daki Eczacıbaşı Spor Salonu ile aynı bölgede konumlanan Peron İstanbul, yalnızca coğrafi bir yakınlığı değil; geleceğe yatırım anlayışını ve ortak değerler etrafında şekillenen güçlü iş birliğini de simgeliyor" denildi.
Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şunları söyledi: “Peron İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, aynı vizyonun farklı alanlardaki güçlü bir yansıması. Yeni sezonda Eczacıbaşı Peron İstanbul adıyla mücadele edecek takımımızın başarılarına hep birlikte tanıklık edeceğimize inanıyoruz.”
Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık ise, Peron İstanbul ile üç yıllık bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Kulübümüzün yeni evi Kartal'da yükselen Peron İstanbul ile aynı değerleri paylaşmak ve bu birlikteliği sahaya taşımak bizim için son derece anlamlı. Bu anlaşmanın yalnızca kulübümüz için değil, Türk voleybolunun gelişimine katkı sağlayacak uzun soluklu ve güçlü bir iş birliğinin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Yeni sezonda Eczacıbaşı Peron İstanbul adıyla yeni başarılara birlikte ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.