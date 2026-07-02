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Türkiye'nin en köklü kulüplerinden olan Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonda yeni ismiyle maçlara çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Peron İstanbul arasında üç yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında A Takımımız, 2026–2027 sezonundan itibaren üç sezon boyunca Sultanlar Ligi'nin yanı sıra Avrupa ve Dünya kupalarında Eczacıbaşı Peron İstanbul adıyla mücadele edecek. Eczacıbaşı Holding'in Kartal'daki arazisinde hayata geçirilen Peron İstanbul, modern şehir yaşamını yeniden tanımlayan prestijli bir yaşam projesi olarak öne çıkıyor. Kulübümüzün yeni evi olan Kartal'daki Eczacıbaşı Spor Salonu ile aynı bölgede konumlanan Peron İstanbul, yalnızca coğrafi bir yakınlığı değil; geleceğe yatırım anlayışını ve ortak değerler etrafında şekillenen güçlü iş birliğini de simgeliyor" denildi.