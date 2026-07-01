Süper Lig'e çıkar çıkmaz stat açıklaması: Resmen taşınıyor

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Kale arkası tribününde yer alan basın tribünü, gazetecilerin sahaya daha hakim olabilmesi amacıyla maraton kısmındaki eski yerine taşınıyor. Bu yeni alanda; modern bir basın izleme alanı, basın toplantısı odası, basın çalışma ve dinlenme bölümü ile eklentileri yer alacak. Sahada görev yapacak foto muhabirleri ve iç mekan için de çalışmalar aralıksız sürüyor.