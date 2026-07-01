Süper Lig'e çıkar çıkmaz stat açıklaması: Resmen taşınıyor
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK'nın 2026-2027 sezonunda maçlarını oynayacağı stadyum hakkında bilgi verdi.
Süper Lig’e adını yazdırarak büyük bir başarıya imza atan Erzurumspor FK’da yeni sezon heyecanı şimdiden şehri sardı. 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan mavi-beyazlı ekip için şehirde adeta bir seferberlik ilan edildi. Büyük taraftarının önünde oynayacağı maçlar öncesinde, gözler tamamen Erzurumspor Stadyumuna çevirildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, takıma yakışır bir ev sahipliği sunmak adına Kazım Karabekir Stadyumu'nda devasa bir çalışma başlattı. Sadece saha içi değil; stadyumun dış cephesinden çevre düzenlemesine, genişletilen otopark alanlarından modern geçiş noktalarına kadar her detay en ince ayrıntısına kadar yeniden tasarlanıyor.
Süper Lig standartlarını yakalamak adına Kazım Karabekir Stadyumu'nda kale arkaları ile basın ve protokol tribünlerinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Protokolün en üst düzey konforla ağırlanacağı, taraftarın ise coşkuyu en ateşli şekilde hissedeceği kale arkası tribünleri modern ve güvenli bir görünüme kavuşturuluyor.
Stadyumdaki çalışmaları yakından takip eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Erzurum Temsilcisi İrfan Tarakçıoğlu ile bir araya geldi. Süper Lig'in nabzını tutacak olan basın mensuplarının en verimli ve konforlu şekilde çalışabilmesi için atılacak adımlar, yerinde incelenerek fikir alışverişinde bulunuldu.
Kale arkası tribününde yer alan basın tribünü, gazetecilerin sahaya daha hakim olabilmesi amacıyla maraton kısmındaki eski yerine taşınıyor. Bu yeni alanda; modern bir basın izleme alanı, basın toplantısı odası, basın çalışma ve dinlenme bölümü ile eklentileri yer alacak. Sahada görev yapacak foto muhabirleri ve iç mekan için de çalışmalar aralıksız sürüyor.
Deprem felaketinin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında stadyumda sadece kale arkası tribünleri taraftara açılıyor, Dadaşlar takımlarını kısıtlı alanlarda desteklemek zorunda kalıyordu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yürütülen hummalı çalışmalarla birlikte, 2026-2027 sezonunda stadyum kapılarını tüm tribünleriyle eksiksiz ve tam kapasite olarak taraftara açacak.