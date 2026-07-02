Kalp krizinden öldü denmişti: 10'dan fazla organı eksik çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Deoria kentinde yaşayan Rakesh Chauhan, Kasım 2025'te bir ticaret gemisinde görev almak üzere Venezuela'ya gitmişti. Ailesine, genç denizcinin mayıs ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Cenazenin yaklaşık 60 gün içinde teslim edileceği ifade edilmesine rağmen, aile naaşın beklenenden daha geç ulaştığını belirtti. Venezuela makamlarının cenazeyi herhangi bir otopsi raporu veya ölümün ayrıntılarını içeren resmi belgeler olmadan Hindistan'a gönderdiği öğrenildi. Yapılan otopsi sonrası Chauhan'ın birçok organının eksik olduğu ortaya çıktı.

AİLENİN TALEBİYLE İKİNCİ OTOPSİ YAPILDI

Cenazenin Deoria'ya ulaşmasının ardından ilk incelemeyi yapan doktorlar, cesedin daha önce otopsi geçirdiğini değerlendirerek resmi izin olmadan işlem yapmadı. Daha sonra Bölge Hakimi'nin talimatıyla gerçekleştirilen ikinci otopside dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. Raporda, cesedin yaklaşık bir ay boyunca derin dondurucuda muhafaza edildiği, kafatasının açıldığı ve boyundan kasık kemiğine kadar uzanan uzun cerrahi kesi izleri bulunduğu kaydedildi. Beyin, tiroid, gırtlak, soluk borusu, kalp, akciğerler, mide, bağırsaklar, safra kesesi, dalak ve böbrekler dahil birçok organın yerinde olmadığı tespit edildi. Bu nedenle ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği ifade edildi.

SENDİKADAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Hindistan Denizciler Sendikaları Federasyonu (FSUI) yaptığı açıklamada, ikinci otopside boyundan kasık bölgesine ve kulaktan kulağa uzanan dikiş izlerinin görüldüğünü, ölüm öncesine ait herhangi bir travma bulgusuna rastlanmadığını belirtti. Sendika, Venezuela makamlarının cenazeyi herhangi bir otopsi raporu veya ölümün ayrıntılarını içeren resmi belgeler olmadan Hindistan'a gönderdiğini duyurdu.

AİLE GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYOR

Denizcinin babası Ram Dev Chauhan, kendilerine oğullarının ölümüyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmediğini ve ilk otopsi raporunun da paylaşılmadığını söyledi. Aile, hem denizcilik şirketi hem de olayda sorumluluğu bulunan kişi veya kurumlar hakkında resmi soruşturma başlatılmasını talep ederken, ölümün tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.

ORGANLAR NEDEN ÇIKARILDI SORUSU CEVAP BEKLİYOR

Adli tıp uygulamalarında, ölüm nedenini belirlemek amacıyla kalp, böbrek, karaciğer ve diğer bazı organların otopsi sırasında incelenmek üzere çıkarılması olağan bir işlem olarak kabul ediliyor. Ancak bu olayda Venezuela makamlarının otopsi raporunu paylaşmaması ve organların akıbetine ilişkin resmi açıklama yapmaması, soru işaretlerinin büyümesine neden oldu. Olayla ilgili yetkililerden henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.