Temmuz ayında sakın bu meyveleri yemeyin

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşadığımız Temmuz ayında, pazar ve market tezgahları rengarenk meyvelerle süsleniyor. Ancak uzmanlardan gelen son uyarılar, bu dönemde tükettiğimiz bazı meyvelerin sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edebileceğini gösteriyor.

ERKEN HASAT VE İLAÇ KALINTISI RİSKİ

Temmuz ayında bazı meyvelerin mevsimi henüz tam olarak başlamamış veya bitmek üzere olabilir. Bu geçiş dönemlerinde, meyvelerin raf ömrünü uzatmak veya daha erken olgunlaştırmak için kullanılan tarım ilaçları (pestisitler) ve kimyasal hormonlar en yüksek seviyeye ulaşır.

Özellikle kabuğu soyulmadan tüketilen veya gözenekli yapıya sahip olan meyveler, bu kimyasalları sünger gibi çeker. Yıkasanız bile geçmeyen bu kalıntılar, uzun vadede sindirim sistemi hastalıklarına ve ciddi zehirlenmelere yol açabilir.

TEMMUZ AYINDA DİKKAT EDEİLMESİ GEREKEN MEYVELER

Uzmanlar, Temmuz ayının kavurucu sıcaklarında özellikle şu meyvelere karşı mesafeli olunması veya tüketim şeklinin değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor:

Çilek (Mevsimi Geçti ve Pestisit Deposu): Çileğin asıl mevsimi ilkbahar sonudur. Temmuz ayında tezgahlarda gördüğünüz çilekler genellikle ya soğuk hava depolarından çıkmadır ya da çok yoğun tarım ilacı (pestisit) barındırır. Gözenekli yapısı nedeniyle kimyasalları en çok tutan meyvelerin başında gelir.



Kavun ve Karpuz (Şeker Tuzağı ve Nitrat Riski): Temmuz ayında sofraların vazgeçilmezi olsalar da, erken olgunlaşmaları için bazen aşırı nitrat yüklenebilirler. Ayrıca glisemik indeksleri çok yüksek olduğundan, Temmuz sıcağında kan şekerini aniden fırlatarak halsizliğe ve gizli dehidrasyona (vücudun susuz kalmasına) yol açabilirler. Porsiyon kontrolü şarttır.



Kiraz (Aşırı Fermentasyon ve Sindirim Sorunları): Temmuz ayının ortalarına doğru kiraz mevsimi yavaş yavaş kapanır. Bu dönemdeki kirazlar daha çabuk bozulur ve içlerinde kurtlanma/bakteri üretimi artar. Sıcak havada mide asidiyle birleştiğinde hızla fermente olarak ciddi şişkinlik ve sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir.



İncir ve Üzüm (Kronik Rahatsızlık Tetikleyicileri): Temmuz ayında yeni yeni tezgaha çıkan bu meyveler, yüksek fruktoz oranına sahiptir. Temmuz sıcağında aşırı tüketildiklerinde özellikle tansiyon, şeker ve karaciğer yağlanması olan kişiler için gizli bir tehlike oluştururlar.