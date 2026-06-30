CHP'nin AYM'ye yaptığı başvuru: CMP'nin amblemi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), CHP'nin Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin (CMP) ismi ve ambleminin hükümsüz sayılarak siyasi parti sicilinden silinmesi istemiyle yaptığı başvuruya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP, başvurusunda "Cumhuriyetçi Millet Partisi" adının fonetik ve anlam bakımından kendi ismine benzediğini, partinin kullandığı ok simgesinin de seçmen nezdinde CHP ile karıştırılabilecek nitelikte olduğunu belirterek hem ismin hem de amblemin hükümsüz sayılmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Cumhuriyet" ve "millet" kavramlarının herhangi bir siyasi partiye özgülenemeyeceğini, ok sembolünün de Türk siyasetinde farklı partiler tarafından uzun yıllardır kullanıldığını belirterek başvurunun reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.

AYM: PARTİ İSMİNDE İLTİBAS YOK

AYM, yaptığı değerlendirmede "Cumhuriyetçi Millet Partisi" adının CHP ile iltibas oluşturacak düzeyde benzer olmadığı sonucuna vardı.

Kararda, "Cumhuriyet" ve "Millet" ifadelerinin birden fazla siyasi parti tarafından kullanılabilecek nitelikte olduğu vurgulanırken, bu gerekçeyle CMP'nin isminin hükümsüz sayılması ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesi talebi oy birliğiyle reddedildi.

AMBLEM İÇİN HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, amblem yönünden ise farklı bir sonuca ulaştı. AYM, Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin kullandığı amblemin CHP'nin amblemiyle seçmen nezdinde karışıklığa yol açabilecek ölçüde benzer olduğuna hükmederek amblemin hükümsüz sayılmasına ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesine oy çokluğuyla karar verdi.

Karara üyeler Engin Yıldırım, Muhterem İnce ve Ömer Çınar karşı oy kullandı. Karşı oy gerekçesinde ise iki partinin amblemlerinin şekil, renk, yazı ve düzenleme bakımından birbirinden ayırt edilebilir olduğu, seçmen açısından iltibasa neden olacak düzeyde benzerlik taşımadığı görüşü savunuldu. (AA)