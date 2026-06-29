Galatasaray resmen açıkladı: İmzayı attı

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamayla iç transferde tecrübeli oyuncusunun yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp 2023-2024 sezonu başında kadrosuna kattığı 33 yaşındaki basketbolcu Buğrahan Tuncer'in 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



Yapılan duyuruda, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde" ifadelerine yer verildi.

ANADOLU EFES'TEN GELMİŞTİ

Basketbola Beşiktaş'ta başlayan Buğrahan Tuncer, Aliağa Petkim, Mersin, Eskişehir Basket, Yeşil Giresun, Balıkesir BK takımlarında da oynadı.

Anadolu Efes'te 5 yıl forma giyen Buğrahan Tuncer, ardından Galatasaray'a transfer olmuştu.

1.93 boyundaki oyuncu oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapıyor.

Buğrahan Tuncer'in kariyerinde Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi şampiyonlukları bulunuyor.