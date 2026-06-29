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Galatasaray resmen açıkladı: İmzayı attı

Galatasay tecrübeli oyuncusunun sözleşmesini uzattı. İmzaların atıldığı resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray resmen açıkladı: İmzayı attı

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamayla iç transferde tecrübeli oyuncusunun yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Sarı kırmızılı kulüp 2023-2024 sezonu başında kadrosuna kattığı 33 yaşındaki basketbolcu Buğrahan Tuncer'in 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Galatasaray resmen açıkladı: İmzayı attı - Resim : 2
Yapılan duyuruda, "Bazı renkler sonradan seçilmez. Ruhunda taşırsın. Buğrahan Tuncer 2 yıl daha ait olduğu yerde" ifadelerine yer verildi.

ANADOLU EFES'TEN GELMİŞTİ

Basketbola Beşiktaş'ta başlayan Buğrahan Tuncer, Aliağa Petkim, Mersin, Eskişehir Basket, Yeşil Giresun, Balıkesir BK takımlarında da oynadı.
Anadolu Efes'te 5 yıl forma giyen Buğrahan Tuncer, ardından Galatasaray'a transfer olmuştu.
1.93 boyundaki oyuncu oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapıyor.
Buğrahan Tuncer'in kariyerinde Avrupa Ligi ve Türkiye Ligi şampiyonlukları bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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