Çekmecenizdeki eski telefonlara servet ödüyorlar

Evde bir köşede unuttuğunuz, tozlu raflarda bekleyen o eski tuşlu telefonlar, sandığınızdan çok daha değerli olabilir. Son yıllarda dünya genelinde retro cihazlara olan talep patlama yaparken, nostaljik modeller koleksiyoncuların yeni gözdesi haline geldi.

Özellikle orijinal kutusunda saklanmış, hiç açılmamış veya kusursuz durumdaki nadir modeller, açık artırmalarda adeta havada kapılıyor.

KOLEKSİYONCULARIN PEŞİNDE OLDUĞU EN POPÜLER MODELLER

Koleksiyon pazarında her dönemin kendine has yıldızları var. Britanya Cep Telefonu Müzesi'nin 2.800'den fazla benzersiz modeli bir araya getirdiği günümüzde, avcıların en çok aradığı ikonik cihazlar şunlar:

Motorola DynaTAC 8000X: Mobil tarihin ilk "tuşla" telefonu.

Motorola StarTAC: Kapaklı telefon çılgınlığını başlatan efsane.

Nokia 8110 & Nokia 3310: Dayanıklılıkları ve Matrix filmiyle hafızalara kazınan tasarımlar.

İlk Nesil iPhone Modelleri: Akıllı telefon çağını başlatan ve kutusu açılmamış olanları rekor fiyatlara satılan cihazlar.

Eski telefonları karıştırırken bataryalarına mutlaka dikkat edin. Şişmiş bataryaya sahip cihazlar ciddi güvenlik riskleri (patlama veya yangın) taşır. Bu tarz cihazları evde tutmak yerine doğrudan bir elektronik atık toplama noktasına teslim etmeli veya bir uzmandan destek almalısınız.