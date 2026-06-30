6 yıldır böylesi görülmedi: Fiyatı bin liradan aşağı olmaz dendi!

Aksaray'da son yıllarda iklim değişikliği ve yağış azlığından olumsuz etkilenen arıcılar, bu yıl etkili olan yağışlarla rahat nefes aldı. Yağışların ardından yaşanan yoğun çiçeklenme, balda rekolte beklentisini ikiye katladı.

45 yaşındaki arıcı Alev Soylu, geçen yılın zorlu geçtiğini belirterek bu sezonun çok farklı başladığını söyledi. Soylu, "Geçen yıl çok az seviyede bal aldık. Bu yılsa çok güzel ve bereketli. Bölgemizde bu yıl çiçek çok. Çiçekten yürüyemiyoruz. Bir kovandan 15-20 kilo bal almıştık. Bu yılsa 35-40 kilo bal görürüz" dedi.

Soylu, sezona oğul vermeyle başladıklarını ve arıların yoğun şekilde nektar topladığını aktardı. Soylu, "İlkbahar balımızı alacağız. Daha sonra dağ balı için yüksek kesimlere çıkıp, oradan ikinci balımızı alacağız" diye konuştu.

6 YILDIR BÖYLE SEZON GÖRMEDİLER

İç Anadolu Bölgesi'nde arıların kekik, deve dikeni, kangal ve akasya gibi endemik bitkilerden beslendiğini anlatan Soylu, son 5-6 yıldır mevsim koşullarının arıcılığı çok zorladığını vurguladı.

Soylu, "6 yıl önce böyle bir sezon görmüştük. Bu yıl bal fiyatlarımız bin liradan aşağı olmaz" dedi.

(DHA)