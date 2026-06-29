Son Dakika | Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Komedyen Deniz Göktaş hakkında son gösterisi nedeniyle 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Göktaş'a sabah saatlerinde soruşturma açıldığını aktarmıştı.

Saymaz, "Kendisi hakkında 'dini değerleri aşağılama' iddiasıyla bir soruşturma açıldı diye duydum. Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır. Çünkü Türkiye'de artık mizahın da yapılamadığı, bir stand-up'çının bile kendisini özgürce ifade edemediği bir döneme de girmeyiz." demişti.

YURTDIŞINA KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞ, YANIT VERMİŞTİ

Göktaş da yine bu sabah saatlerinde yurtdışına kaçtı iddiasına yanıt vermişti. Göktaş, önceden planlanmış bir tatilde olduğunu belirtmiş, 'bir durum olursa da' ilk uçakla geleceğini belirtmişti.

Göktaş şunları ifade etmişti:

"merhabalar,

bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."