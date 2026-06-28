Mahsun Kırmızıgül'den Kadir İnanır'ın cenazesindeki siyasetçilere tepki: Bari burada geri planda durmayı bilin

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızgül, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın cenaze törenine katılan siyasetçilere tepki gösterdi.

Siyasilerin cenazede bile kendilerini gösterme arzusunda olduğunu belirten Kırmızıgül, "Siyasetçiler zaten her gün ekranlarda. Mitinglerde, açılışlarda, kürsülerde görünürler. Bari bir cenazede geri planda durmayı, acıya ortak olmayı ve sadece dua etmeyi bilseler…" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN İNANIR'IN CENAZESİNDEKİ SİYASETÇİLERE TEPKİ

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Yılanların Öcü, Deprem gibi unutulmaz eserlere imza atan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

77 yaşında vefat eden İnanır, bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Efsane aktörün cenaze namazına sanatçı dostlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu dahil çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Törene katılan sanatçılardan Mahsun Kırmızgül, cenazede ön safta durma yarışına giren siyasetçilere tepki gösterdi.

"BARİ BURADA GERİ PLANDA DURMAYI BİLİN"

"Bugün hem camideydim hem de Kadir İnanır’ın kabri başındaydım. Büyük bir sanatçıyı uğurlamaya gittim ama ne yazık ki gördüklerim içimi acıttı." diyen Kırmızıgül, en çok da siyasetçilerin cenazeleri bir protokol alanına çevirmesine üzüldüğünü vurguladı.

"Böyle acı günlerde en önde görünme çabası, kameraların karşısında yer alma yarışı gerçekten vicdanları yaralıyor." diyen ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından cenazeye katılan siyasilere şöyle tepki gösterdi:

"Oysa o saflar siyasetin değil; ailenin, gerçek dostların ve yıllarını birlikte geçirmiş insanların yeri olmalıdır. Koruma ordularıyla insanların itilip kakılması kabul edilemez. Bir cenazede vatandaşın önüne set çekmek, sevenlerini uzaklaştırmak, insanların son görevini yapmasına engel olmak hangi vicdana sığar? Siyasetçiler zaten her gün ekranlarda. Mitinglerde, açılışlarda, kürsülerde görünürler. Bari bir cenazede geri planda durmayı, acıya ortak olmayı ve sadece dua etmeyi bilseler…

Bir insanın son yolculuğu hiçbir siyasi görüntüden, hiçbir protokol düzeninden daha önemli değildir. Kabristanda da aynı manzara devam etti. İtiş kakış, öne geçme telaşı… Bir yanda fotoğraf çektirme peşinde olanlar, diğer yanda sevdiği insana son kez yaklaşmaya çalışan gerçek sevenler… Bari bırakın da sevdiğimiz insanlara son kez sarılalım. Son kez yüzlerine bakalım. Sessizce vedamızı edelim.

Ölümün karşısında herkes eşittir. O gün makamın da unvanın da koruma ordularının da hiçbir anlamı yoktur. Çünkü tabutun başında önde durmak değil, geride durup saygı gösterebilmek asıl erdemdir.

Kadir İnanır’a yakışan; gösterişten uzak, vakur ve onurlu bir vedaydı. Keşke bunu hep birlikte başarabilseydik. Her şeye rağmen güzel bir abiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Güle güle Kadir abim…"